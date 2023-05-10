北卡 華企協會 5/13商業峰會

●北卡華人 企業協會(NCCBA)將於13日(周六)下午2時30分至5時30分舉辦2023年度商業峰會，研討會內容包括2023年經濟與政策展望、北卡企業州稅與地方稅介紹、華人企業在美雇員工作簽證策略與合規、北卡商業地產投資與商業選址等。研討會免費，地點：150 Fayetteville St., 28th Floor, Raleigh, NC 27601。註冊鏈接：https://tinyurl.com/ysbdasuk。(記者王明心)

AAAF 5/13亞太裔創意市集

●亞裔 美國人倡導基金(AAAF)將於13日(周六)下午2時至5時30分在杜魯斯節慶中心(Duluth Festival Center)首度舉辦「愛的勞作—AAPI創意市集」(Labor of Love - AAPI Makers Market)。喬治亞州的亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民的創作者、工匠、手工藝術家和企業家當天將展示和銷售其作品。

活動地點：3142 Hill St NW, Duluth, GA 30096。更多詳情可上網：https://tinyurl.com/2tvwxe2x。(記者林昱瑄)