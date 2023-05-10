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共和黨主導 北卡墮胎期限變嚴格

記者王明心／北卡羅來納州報導
州長庫伯在電視採訪上駁斥最新墮胎法。(州長臉書)
州長庫伯在電視採訪上駁斥最新墮胎法。(州長臉書)

北卡眾議會和參議會上周相繼通過將墮胎禁令允許的墮胎期限自20周改為12周。因參、眾兩會多數黨都是共和黨，即使民主黨州長庫伯(Roy Cooper)否決(veto)該案，其決定依然可被推翻(overridden)。

北卡2019年基於聯邦法院的羅訴韋德案(Roe v. Wade)，將墮胎權延長到20周。婦女在懷孕的前20周內，建議、促成，或導致流產或墮胎均不違法。在懷孕20周後，如果有醫療緊急情況，由北卡合格醫生建議、促成或導致流產或墮胎，在北卡衛生與公眾服務部門許可的醫院裡執行流產或墮胎，均不違法。

「醫療緊急情況」的定義是根據合理的醫學判斷，凡會使孕婦的健康狀況變得複雜，必須立即墮胎以避免死亡，或者延誤墮胎會造成重大、不可逆轉的身體機能損害的嚴重風險，都可視為醫療緊急情況。

去年6月聯邦最高法院推翻1973年保護婦女墮胎權的羅訴韋德案後，今年5月3日北卡眾議會通過將墮胎期限自20周改為12周，隔天參議會以29對20票，完成該法案法通過。新的禁令將從7月1日開始實施。

此案對一些特殊情況有修正條例。婦女在被強姦或亂倫的情況下懷孕，墮胎期限延至20周；如果在產檢時發現胎兒有異常情況，包括身體或遺傳疾病，墮胎期限延至24周；如果孕婦生命處於危險之中，原本的「醫療緊急情況」可繼續沿用。共和黨立法者也在推動至少1.6億元的撥款，協助產婦保險、收養照顧、避孕服務，以及教師和州機構雇員產後帶薪休假等。

支持者相信這是一個維護生命的計畫，反對者則指責這是藐視婦女權益的法令。州長庫伯自該法案通過後，頻頻在臉書上發言聲討，稱此案削弱婦女及其醫生做出個人醫療保健決定的權益，將導致許多診所關門，也有損婦女的生育自由。他說他將極力否決，指出只要參、眾議會一名共和黨議員願意協助他的否決權，就可阻止此法在北卡實施，呼籲共和黨議員挺身而出。

北卡參眾兩會通過最新墮胎法。(州議會官網)
北卡參眾兩會通過最新墮胎法。(州議會官網)
北卡民主黨州參議員史密斯(Kandie Smith)在參議會投票通過新的墮胎禁令...
北卡民主黨州參議員史密斯(Kandie Smith)在參議會投票通過新的墮胎禁令後，高舉寫著「政客們催生了蹩腳醫生」的標語。(美聯社)

墮胎 北卡 共和黨

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