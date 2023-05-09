州務卿：喬州3/12總統初選日

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)宣布，該州2024年總統初選日為3月12日。此舉亦否決了民主黨人先前提出欲將該州初選提前的想法。(美聯社)

喬治亞州的共和黨 州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)近日表示，將該州2024年總統初選日定於3月12日，此舉也拒絕了民主黨 人先前提出欲將該州初選提前的想法。

拉芬斯伯格4日表示，民主黨推動初選提前的想法是「單方面的」(unilateral)，因為全美共和黨人已為2024年排定了舉行早期初選的州，包括愛荷華州、新罕布夏州、南卡羅來納州和內華達州。

「如果你想在美國完成大部分事情，你必須與雙方接觸並且至少建立一些共識。」拉芬斯伯格說，民主黨人「從來沒有」跟共和黨接觸，或至少「沒跟我接觸」。

民主黨人則駁斥，早已對此事與州務卿辦公室進行遊說及討論，即使拉芬斯伯格本人迴避了直接參與會談。

民主黨全國委員會(DNC)稍早修改了其提名日程，將南卡移至首位，同時提出支持喬州 和密西根州進入首月投票的想法。這將削弱愛荷華州和新罕布夏州的影響力，這兩個州以白人為主，幾十年來一直是兩黨的初選提名首戰之地。

但拉芬斯伯格擁有確定喬州初選日期的唯一權力，他表示不想授權個別政黨初選或做出任何會導致喬州代表團，在全國黨代表大會上失去選票之事。兩黨的全國黨委會皆承諾將取消那些藐視其首選提名時間表的州代表席位。

這是喬州民主黨在2024年全國代表大會選址失利後再度失望。亞特蘭大入圍了決賽名單，但最終拜登選擇了芝加哥。

喬州州長坎普(Brian Kemp)被廣泛認為是該州最有影響力的共和黨人，他也不支持將決選日期提前。坎普並無決定初選日的權力，但他具有說服全國共和黨領導人重新考慮其2024年初選日程的關鍵能力。

拉芬斯伯格表示，決定將喬州初選置於3月5日超級星期二(Super Tuesday)之後的一周。他說，此時間將使喬州投票結果成為當天的明確「獎項」(prize)，因為它是與愛達荷州、華盛頓州和密西西比州，並駕齊驅的唯一大型戰場州(battleground)。

不管拉芬斯伯格是否曾與任何民主黨領袖就此日程進行討論，喬州重要民主黨人士卻已與州務卿及坎普的代表進行交涉，試圖獲得對喬州初選提前的支持。他們花了幾個月強調該州的潛在經濟利益，試圖爭取共和黨更多支持。他們還說，該州的選民和地方政治人物，無論是哪一黨，都將從此關注中受益，並在全國政治中擁有更強的發言權。