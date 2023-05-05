演唱會吸人潮 MARTA上周末乘客近14萬

14萬人在上個周末擠進MARTA，乘坐地鐵進入亞特蘭大市中心，觀看泰勒絲(Taylor Swift)與珍妮傑克遜(Janet Jackson)的演唱會。(@agora_vintage IG)

根據亞特蘭大 都會快速交通管理局(MARTA)發布的乘客數據，為觀看泰勒絲(Taylor Swift)與珍妮傑克遜(Janet Jackson)的演唱會，近14萬人在上個周末搭乘MARTA地鐵進入亞特蘭大市中心。亞城市中心的四個地鐵站 ，在上周末湧入的人潮，比平常時候多出超過三倍。

亞城地鐵在2019年超級盃 (Super Bowl)前的周六，寫下MARTA近期歷史上客流量最大的紀錄，當天有將近27萬名乘客搭乘地鐵。另有15萬5000人在隔天周日搭乘MARTA去參與超級盃比賽。

當局表示，上周五至周日，喬州世界會議中心/CNN站(Georgia World Congress Center/CNN station)的乘客最多，共有6萬1142人次 。該站附近有亞城兩個最大的體育場地：State Farm Arena，珍妮傑克遜上周五在這裡表演；以及附近的Mercedes-Benz體育場，泰勒絲是首位在此擁有7萬人座位的體育場連續三個晚上演出，且場場門票售罄。泰勒絲的演出為亞特蘭大帶來約20萬位民眾。

儘管人山人海，但亞特蘭大警方指出，上周末市中心並未發生重大犯罪事件。亞城警察局長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)在社群媒體上感謝所有造訪亞城者，並說他「感謝擁有一個平靜的周末」。