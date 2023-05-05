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喬州自營健保市場平台 坎普簽署通過

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
州長坎普(Brian Kemp)於2日簽署法令，該州將首次營運個人健康保險市場平台(marketplace)。(美聯社)
州長坎普(Brian Kemp)於2日簽署法令，該州將首次營運個人健康保險市場平台(marketplace)。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前簽署了一項法令，允許喬州推出個人健康保險市場平台(marketplace)，這也是該州首次設立自行營運的健保平台服務。

坎普在簽署儀式上表示，該法將讓人們「了解並比較醫療保險選擇」，並可為「該領域帶來進一步的競爭」。他說，「只有喬州人最了解自己和家人的需求」。

坎普政府還計畫在7月啟動部分擴大白卡(Medicaid，又稱醫療補助計畫)，將收入低於貧困線但正在工作或上學的健康成年人納入保險。和其他州一樣，喬州正在審查其白卡持有者的資格，因為疫情而實施的聯邦緊急狀態，即將在11日告終，因此白卡保戶將重新每年提供資格證明文件，才能延續保險。

允許喬州推出保險市場的SB65號法案，在坎普簽署後生效。它推翻了早期阻止該州建立自己的醫療保健交易平台的法律。SB65是阻止喬州參與時任總統歐巴馬領導下的平價醫療法案(ACA)舉措的一部分。

聯邦政府持續透過Healthcare.gov網站提供保險，在截至今年1月15日的註冊期間，近90萬名喬州人在該網站購買個人保險。

由於聯邦提供保費補貼，許多收入高於貧困線者可以便宜甚至免費購入健保，儘管自付額(copayments)可能很高。收入較高者也可在個別市場上購買保單。

喬州並未接受歐巴馬時期所推動的變化。目前坎普仍拒絕在沒有工作要求的情況下全面擴大白卡計畫，即使這可為數十萬人提供保險。

但是，由保險廳廳長John King管理、針對喬州人的市場平台，將可減少該州共和黨曾對ACA法案的蔑視。該州還持續花費數億元補貼高成本的理賠，此舉被視為降低了個別市場的保費，並吸引了更多公司在亞特蘭大都會區以外範圍提供保險。

保險部門發言人Weston Burleson表示，希望最早在11月讓該州的健保市場平台問世。不過，由於聯邦法規通常要求各州至少花費15個月來建設自己的市場平台，因此聯邦官員可能會推遲喬州的平台啟動日期到2024年。

該平台將與坎普最初設想的不盡相同，他曾想把保險產品交給私人經紀，讓它們可出售符合ACA要求的保單，也可以賣福利較少但保費較便宜的保單。

拜登政府對坎普的計畫立場仍猶豫不決，經過一連串法律糾紛後，坎普同意建立一個州平台，只出售聯邦批准的政策。

坎普政府官員表示，他們已準備好迅速推出平台，因為他們為早先提案所做的準備，已經花費了至少3100萬。

Georgians for a Healthy Future的執行董事科伯特(Laura Colbert)科伯特說，以州為基礎的市場可能有一些優勢。例如，她建議該州可將其登記時間由正常的11月15日延至次年1月15日之後。她還建議讓人們使用所得稅退稅購買健康保險，以及一站式app，以涵蓋白卡、兒童Peach Care保險和州市場平台。

醫療保險 喬州 白卡

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