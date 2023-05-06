Sky Air Duct清塵專家五月大優惠　通風管道除塵 免費清理烘衣機+去除黴菌和病毒

美國環保署說明管道清洗包括強制送風系統的各種冷暖通道系統。(取自EPA.gov)

亞特蘭大 Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司是一家專業的通風管道和地毯清潔服務商，擁有超過10年的經驗和良好的口碑。該公司近期推出了五月特惠活動，為客戶提供了多項優惠和福利，讓客戶可以享受到高品質的清潔服務，同時節省金錢和時間。

Sky Air Duct特惠活動包括以下內容：

‧一套冷暖設備通風管道$450，即住宅或商辦有一組冷暖空調機。

‧兩套冷暖設備通風管道$550，有兩組冷暖空調機。

‧三套冷暖設備通風管道$650，有三組冷暖空調機。

此外，客戶還可以獲得以下兩項免費服務：免費清除通風管道內的黴菌和病毒，及免費清理烘衣機管道。

目前市面上有關清潔通風道的收費雜亂不一，有些甚至打出$190的低價，但卻紛陳複雜地巧立各種名目。據美國聯邦環保署EPA指出，全美平均通風管道清潔費用為$450到$1000不等。由此可知，Sky Air Duct給予大眾的清潔價位公道合理，經得住社會公評的考驗。

據了解，Sky Air Duct東主Ben是名虔誠的基督徒，他待人接物與工作的態度，建立在強調家庭價值觀的基礎上：善良、正直和勤奮。「我們相信通過優質的工作和卓越的客戶服務，對待我們的客戶。我們的承包商涵蓋範圍廣泛的服務，並期待幫助您改善或維修您的家。」

Ben說，這些特惠活動的目的是讓客戶體驗到Sky Air Duct專業技術和優質服務，並且提高客戶的生活品質和安全性。因為清潔通風管道是非常重要和必要的，通風管道每年會積累40磅以上的灰塵和過敏 原，這些物質會影響空氣質量和健康，甚至引發呼吸道疾病、過敏反應、頭痛、眼睛刺激等問題。

Sky Air Duct使用最新的專業設備和技術，可以有效地清除通風管道內的所有污垢、灰塵、過敏原、黴菌和病毒，並且使用天然無毒的清潔劑，不會對人體或環境造成任何傷害。他們的工作人員都是經過嚴格培訓和認證的專家，可以根據客戶的不同需求和情況，提供量身定制的清潔方案和建議。他們還會在清潔前後進行詳細的檢查和測試，確保清潔效果達到最佳水平。

Ben表示，清潔通風管不僅可以提高空氣質量，還可以節省能源和錢。他說，當通風管被灰塵堵塞時，空調系統需要更多的電力來運轉，這會增加電費和維修成本。而且，灰塵也會降低空調系統的壽命。定期清潔通風管是一項值得投資 的保養工作。

在這次的優惠活動中，Sky Air Duct提供免費清理烘衣機管道的服務。烘衣機管道是一個容易被忽視但卻關係著全家安全的「隱患」問題，美國平均每年有1.6萬起火災是由於烘乾機通風口堆積了易燃的棉絮而引發的。這些火災造成了數百萬美元的財產損失和人員傷亡。因此，及時清理烘乾機通風口是非常重要的安全措施。