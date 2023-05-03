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北卡眾議會通過 禁中國人買地

記者王明心╱北卡羅來納州報導

北卡眾議會日前通過法案HB463，禁止不友善(hostile)國家購買當地農地，或距離軍事基地25哩範圍內的任何土地。該案於4月26日以114對0票，由兩黨一致通過，接下來將提交給州參議會決議。

該案被稱為「北卡農田和軍事保護法案」(NC Farmland and Military Protection Act)。其中所謂不友善國家定義由聯邦政府規定，目前該名單包括中國、俄羅斯、伊朗和北韓。該法案禁止由其中一個外國政府擁有或至少有50%控制權的個人或實體擁有土地所有權。然該案也指明，如果有人將土地出售給本應被禁止購買土地的個人或公司，賣方不會面臨任何民事或刑事處罰。

美國農業部表示，中國持有的美國農業土地在過去10年中增加了10倍以上，2020年初中國在美國農業土地所有權上的投資高達20億元。

目前全美共18個州有限制外國私人投資農業用地的法律，包括南卡、印第安納州、愛阿華州、肯塔基州、堪薩斯州、明尼蘇達州、密西西比州、密蘇里州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、賓州、南達科他州、威斯康辛州、維吉尼亞州、愛達荷州、猶他州和阿肯色州。

統計數據顯示，北卡是全美最大的菸草出口州，也是最大的豬肉出口州之一，而中國是這兩者最大的出口對象之一。

北卡 投資 奧克拉荷馬州

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