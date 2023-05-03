喬州電費下月漲12% 空調設78度可省電

夏日將至，用電量將增，喬州電力也將在6月份調漲費率12%，民眾電費帳單預期將升高。(美聯社)

夏日將至，冷氣使用將大增。然喬治亞電力公司(Georgia Power)計畫在6月份將電費提高12%，用以支付其高升的燃料成本，民眾電費帳單預期再次飆高。

這是在今年初增加2.5%的基礎上再度調升費率，未來還會增加，用於支付Vogtle核電廠的新機組費用。

根據該公司表示，稍早時已與喬州 公共服務委員會(Georgia Public Service Commission)工作人員達成協議，將在未來三年內向客戶額外收取66億元，用以支付天然氣 和煤炭發電成本的上漲。

在委員會於去年12月批准了一項三年期利率 計畫後，喬州電力今年的1月費率上漲了2.5%。2024年和2025年還將增長4.5%。

對此，WRDW電視台提供一些省錢技巧，以幫助民眾在天氣炎熱時能省下一些電費費用：

●將空調設定於78度：據調查顯示，空調成本占了平均用戶電費的近一半。在夏季，民眾可將室內溫度設置為78度，如此可獲得最高節能效率。如果要離家一段時間，可將溫度調高，或者完全關閉。

●閣樓(attic)使用隔熱材質：R-30的閣樓隔熱材料有助於降低冷暖氣費用。

●密封(seal)通風管道：若冷暖氣的管道有所破裂，可能將導致冷暖氣電費上升10-30%。

●使用風扇：吊扇每個月的電費成本僅為1.50元左右，可以低成本的使民眾感覺涼爽。

●清潔通風口：維持通風口的暢通無阻，不受任何物品阻擋，可保持家中各處的溫度一致。

●修剪植物和更換空氣濾網：為確保設備獲得良好的空氣流通，應該每一至三個月就更換空氣濾網，並修剪室外冷氣裝置周圍的植物。

●門窗縫缺損處應填縫(caulk and strip)：更換門窗周圍破裂的填縫或擋雨條，可節省高達10%的能源使用。

●使用百葉窗和窗簾：用百葉窗或窗簾遮住陽光，可限制陽光直射及進入屋中的熱量。

●關閉不用的電子產品：電子產品佔家用電量的5%到10%。透過拔掉不用的電器插頭，每年最多可節省100元。

●冷暖氣系統調整：請技術人員確保家中冷暖氣設備正常運作。

●改用省電燈泡：以LED燈泡替換傳統的白熾燈泡(incandescent bulb)，可減少90%的能源消耗。每個燈泡在其整個生命周期內平均可節省80元的電費。