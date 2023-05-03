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北卡眾議會通過 禁變性者加入女子校隊

記者王明心╱北卡羅來納州報導

北卡眾議會近日通過兩個法案，將影響北卡學生的課程內容和運動競賽，一是禁止學校教授批判種族理論(Critical Race Theory)內容，另一是禁止原為男孩的變性女孩加入女子運動隊。兩案目前已送往參議會，將進行表決。

眾議會日前以68對49票，通過187號法案，該法禁止教師在課堂上教授13種歧視性概念，包括一個種族或性別天生優於另一個種族或性別；一個人僅因他的種族或性別，就具有天生的種族主義、性別歧視或壓迫；一個人應該僅僅或部分因為他的種族或性別而受到歧視或不利待遇；任人唯賢(meritocracy)本質上是種族主義或性別歧視；特定的性格特徵、價值觀、道德或倫理準則、特權或信仰應歸因於種族或性別等。

另外，又名「女性體育公平法」(Fairness in Women's Sports Act)的第574號法案日前以73對39票在眾議會通過，禁止「生理性別為男性」的變性女孩參加女子運動隊。該法案適用於初中、高中、社區學院、四年制大學的運動員。

反對者認為這個法案對LGBTQ+社區有害，並稱該法案患了「跨性別恐懼症」。州參議會教育委員會則表示這個禁令對於保護「生理上的女性」(biological girls)是必要的。

歧視 種族主義 北卡

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