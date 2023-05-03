北卡洛麗華盛頓小學 獲磁石學校優異獎

華盛頓小學被評為全國頂級磁石小學。(維克郡公校系統臉書)

位於北卡 首府洛麗的華盛頓資優磁石小學(Washington Gifted and Talented Magnet Elementary School)日前被美國磁石學校協會(MSA)評為全美頂級磁石小學，獲得磁石小學優異獎(Elementary Magnet School Merit Award of Excellence)。

根據維克郡公立學校 系統官網，大會表揚該校時指出，華盛頓小學將核心科目的強大教學實踐與200多門選修課程相結合，旨在豐富和支持核心課程，同時擴展和增強核心課程。 尤其該校通過一項關愛孩子的獨特教育計畫，發現並培養所有學生的天賦和才能。

維克郡學區 是北卡最大的學區，隸屬該區的華盛頓小學是當地首批的資優磁石學校之一。從管弦樂隊到航空學，每個學生每天參加兩門選修課。通過廣泛選修課，學校將磁石主題融入課程中。

該校建於1923年，是北卡洛麗的第一所為非裔開設的公立學校，堪稱該州歷史地標之一。自1982年成為小學以來，獲得無數傑出獎項，包括北卡卓越學校獎、州長創業學校獎、美國磁石學校傑出和卓越學校稱號，也曾被辛普森獎(Dr. Ronald P. Simpson Award)評為全美最佳磁石學校。