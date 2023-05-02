亞特蘭大FASCA招生 5/12辦線上說明會

亞特蘭大FASCA線上說明會將於5月12日(周五)晚上8時30分至9時30分舉辦。(FASCA提供)

2023年僑務委員會之「海外青年文化大使(FASCA)新生培訓」亞特蘭大 場將於7月28日(周五)至30日(周日)在亞特蘭大僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)舉行，歡迎12至17歲的台裔青少年報名參加。

線上說明會將於12日(周五)晚上8時30分至9時30分舉辦，由僑教中心主任歐宏偉以及諮詢導師説明FASCA之目的與願景，報名資格及美國總統志工服務獎申請方式等，並回答家長提問。歡迎在僑教中心服務區(喬治亞州、北卡、南卡、阿拉巴馬州 、田納西州 、肯塔基州)有興趣的學生、家長、師長參加。

報名及提問：https://reurl.cc/5MnGzn。

線上會議連結：https://shorturl.at/hixzB。

會議號(存取碼)：2512 868 8698，會議密碼：ZgDs3wUhd33。

本年新生培訓以「領導、服務、文化、傳承」為四大培訓主軸，分為三日訓練以及全年持續性培力活動。三日新生培訓內容包括文化及移民尋根體驗課程，賦予傳統藝術新意象；另一方面，領導統御等規劃課程讓學員挑戰自我，成就自我領導與團隊價值，另外也透過族裔平等價值及生命教育課程，培養宏觀思考能力。

每位學員完成培訓結業後，即具有加入FASCA資格並成為分會學員，將能參與更多元之線上課程，並不間斷的自我學習。此外學員也能參與各地僑社多樣的服務活動。若服務累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」，使其升學之路更具優勢。

報名網頁：https://wceo.regfox.com/2023fasca。