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全美身分竊盜 喬治亞州最猖狂

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
2022年全美身分竊盜比率排名 資料來源：FTC
2022年全美身分竊盜比率排名 資料來源：FTC

全美各州身份盜竊(identity theft)受害者的比率各異，根據聯邦貿易委員會(FTC)的數據，去年這種情況在喬治亞州、路易斯安那州和佛羅里達州最多，這三州也高居全國前三名，平均每10萬人中就有500多人受害。

以城市來看，南部多個城市身份竊盜比率居高不下，包括阿拉巴馬州、路州、佛州、喬州、南卡和德州多個城市身分竊盜比率均名列前茅。

阿州最大的大學城Tuscaloosa是身份欺詐最猖獗的都市區，平均每10萬人中有1123人受害，比率超過1%。佛州邁阿密-勞德岱堡區域(Miami-Ft. Lauderdale-Pompano Beach)排名第三，每10萬人中有868人受害。喬州亞特蘭大-沙泉市-阿法瑞塔(Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta)地區則以每10萬人中有777人受害排名第五。

相比之下，較安全的州包括南達科他州、佛蒙特州、懷俄明州、愛阿華州、緬因州和阿拉斯加州。

2022年，全美共計有至少44萬1822起身份盜竊案件。與20年前相比，去年的身份盜竊和一般欺詐案件都增加了約10倍。

在身份竊盜案件中，以信用卡詐騙最為常見。它通常涉及竊賊竊取受害人個人資訊，以盜刷現有信用卡或開設新帳戶。

資料顯示，受騙最多的年齡段是30至39歲，約占全美所有受害者的25%。

儘管該年齡段的人口比其他任何年齡段的人都多，約佔14%，但按人均計算，此群體仍然是身份盜竊受害比率最高的。

80歲及以上者在幾乎所有類別的詐欺案件中所占都最少，但在銀行和信用卡詐欺方面，則以19歲及以下者受害最少。

第二常見的詐欺包括與線上購物、支付賬戶、電子郵件和社交媒體、醫療服務、保險等相關的詐欺。

FTC先前指出，COVID-19的流行導致身份盜竊和詐欺行為激增。

這些主要都是在社交媒體平台上進行。民眾可以通過一些預防措施來降低身份遭盜用的風險，包括銷毀敏感文件、在電子設備上使用防毒軟體，以及為每個線上帳戶設定獨特且他人難以猜測的密碼。

減少此類欺詐的措施已獲得聯邦批准並正在制定中。

3月時，白宮提出了一項花費6億元用於預防詐欺和身份盜用措施的提案。

拜登於2021年簽署成為法律的美國救援計畫法案(American Rescue Plan Act)中則包括16億元，用於幫助防止一般詐欺和身份詐欺。款項將在今年6月之前提供給各州。

詐欺 信用卡 喬州

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