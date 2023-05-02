我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

天氣暖、蛇出沒 保持距離勿驚動

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
此為喬州無毒的蛇類。(喬州DNR網站)
此為喬州無毒的蛇類。(喬州DNR網站)

天氣漸暖，蛇類出沒也明顯頻繁。喬治亞州共有47種蛇類，其中有七種有毒。喬州自然資源廳(DNR)野生動物保護部門的野生動物學家Daniel Sollenberger說，雖然喬州每個郡都至少會有一種毒蛇出現，但幸好牠們很少是常見的蛇。

DNR提醒民眾，如果遇到蛇時，應記得以下步驟：

●嘗試從遠處識別種類。DNR的網站：georgiawildlife.com/georgiasnakes可以提供幫助。

●蛇以捕食小型哺乳動物、兩棲動物、昆蟲甚至其他蛇類為主。基本上無須害怕無毒的蛇。此外，喬州本土無毒蛇類受州法律保護，其中一種—東部靛藍蛇(eastern indigo)—更受到聯邦保護。

●若已明確識別有毒蛇，並對附近人或寵物構成危險，請查詢：https://reurl.cc/jl0keD，尋求私人野生動物清除專家協助。大多數被蛇咬傷的狀況，都在蛇被逼到絕境而怕被捕並自衛採取攻擊時發生。

DNR也提醒，民眾應切記不要試圖自行處理蛇，應與其保持距離，勿驚動或以任何方式激怒牠。

為了保護住家免受蛇侵害，DNR鼓勵居民移除灌木叢、原木堆和其他會吸引老鼠、蜥蜴和其他蛇類會捕食的動物前來的物品。

DNR也表示，在野外的蛇實際上有幾個好處：一些蛇以害蟲和囓齒動物為食，另一些則以蛞蝓、蝸牛甚至蜈蚣為食，這些都是喬州民眾希望遠離家園和花園的生物。

喬州 喬治亞州

上一則

亞特蘭大FASCA招生 5/12辦線上說明會

下一則

全美身分竊盜 喬治亞州最猖狂

延伸閱讀

WSJ：中國對外限制重要資料庫 控制對中看法

WSJ：中國對外限制重要資料庫 控制對中看法
國造潛艦未測 後續艦擬先編預算 立委反對 專家批取巧

國造潛艦未測 後續艦擬先編預算 立委反對 專家批取巧
遭安樂死的海象銅像側躺奧斯陸岸邊 提醒善待野生動物

遭安樂死的海象銅像側躺奧斯陸岸邊 提醒善待野生動物
SpaceX星艦爆炸 殘骸散布385英畝

SpaceX星艦爆炸 殘骸散布385英畝
應對極端氣候 專家：台灣不能頭痛醫頭

應對極端氣候 專家：台灣不能頭痛醫頭
舊金山灣區2縣房價止跌 專家：房市見回暖跡象

舊金山灣區2縣房價止跌 專家：房市見回暖跡象

熱門新聞

專做國內民生用品運輸的J.B HUNT卡車公司，受到的衝擊相對較小。(特派員黃惠玲／攝影)

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

2023-04-28 11:30
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
一度風風火火的華人代購業，曾經是此間品牌商店的主客群，但如今代購排隊大採買的盛況已不復見。(本報檔案照片)

客源流失 成本增長 華人代購生意慘跌9成

2023-04-28 12:57
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28
明尼蘇達州華裔楊楚風(Chue Feng Yang，音譯)與警方及FBI對峙，臉書直播截圖可見他在屋內持一把霰彈槍。(臉書截圖)

明州華男持槍與警對峙 直播揚言引爆炸彈 出門秒遭擊斃

2023-04-28 21:48

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回