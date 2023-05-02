天氣暖、蛇出沒 保持距離勿驚動

此為喬州無毒的蛇類。(喬州DNR網站)

天氣漸暖，蛇類出沒也明顯頻繁。喬治亞州 共有47種蛇類，其中有七種有毒。喬州 自然資源廳(DNR)野生動物保護部門的野生動物學家Daniel Sollenberger說，雖然喬州每個郡都至少會有一種毒蛇出現，但幸好牠們很少是常見的蛇。

DNR提醒民眾，如果遇到蛇時，應記得以下步驟：

●嘗試從遠處識別種類。DNR的網站：georgiawildlife.com/georgiasnakes可以提供幫助。

●蛇以捕食小型哺乳動物、兩棲動物、昆蟲甚至其他蛇類為主。基本上無須害怕無毒的蛇。此外，喬州本土無毒蛇類受州法律保護，其中一種—東部靛藍蛇(eastern indigo)—更受到聯邦保護。

●若已明確識別有毒蛇，並對附近人或寵物構成危險，請查詢：https://reurl.cc/jl0keD，尋求私人野生動物清除專家協助。大多數被蛇咬傷的狀況，都在蛇被逼到絕境而怕被捕並自衛採取攻擊時發生。

DNR也提醒，民眾應切記不要試圖自行處理蛇，應與其保持距離，勿驚動或以任何方式激怒牠。

為了保護住家免受蛇侵害，DNR鼓勵居民移除灌木叢、原木堆和其他會吸引老鼠、蜥蜴和其他蛇類會捕食的動物前來的物品。

DNR也表示，在野外的蛇實際上有幾個好處：一些蛇以害蟲和囓齒動物為食，另一些則以蛞蝓、蝸牛甚至蜈蚣為食，這些都是喬州民眾希望遠離家園和花園的生物。