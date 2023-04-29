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Pho 24餐館 Venture Drive店母親節歡樂送　品嘗正宗越南風味 5月1日至31日堂吃享用合粉買一送一

亞特蘭大工商組
Pho 24餐館Venture Drive店原名Hoàng Toan Restaurant，位於Duluth市，與百佳超市位於同一個購物中心的右手邊角落。
Pho 24餐館Venture Drive店原名Hoàng Toan Restaurant，位於Duluth市，與百佳超市位於同一個購物中心的右手邊角落。

母親節即將到來，您是否想為您的母親準備一頓特別的用餐？如果喜歡越南美食或是要嘗鮮，那麼一定不要錯過Pho 24餐館Venture Drive店的母親節歡樂送活動。這家位於喬治亞州Duluth市百佳超市旁的越南美食餐館從5月1日至31日，整個5月只要在Venture Drive店堂吃，就可以享受越南合粉買一送一的優惠。無論您選擇大碗還是小碗，都可以得到同等份量的免費合粉。這是一個絕佳的機會，品嘗到正宗的越南風味。

越南美食是一種充滿風味和多樣性的料理，它受到中國、法國和東南亞的影響，創造出獨特的口感和香氣。饕客們可以在Pho 24餐館Venture Drive店找到各種越南特色菜餚，如春捲、河粉、米粉、砂鍋、沙拉、越南三明治等。

Venture Drive餐館介紹，越南美食的代表之一就是合粉，特別是牛肉湯麵，他們用牛肉大骨和老母雞熬製濃郁高湯，加上各種香料和新鮮的香草、豆芽和辣椒等蔬菜，口感豐富多彩，讓人一口接一口，是全美最正宗的越南合粉。更好的是，越南合粉不僅美味，也有豐富的營養，可以幫助提高免疫力和消化能力。食客們還可以根據自己的喜好，選擇不同的牛肉部位和麵條粗細，還可以加入辣椒、青檸汁、香菜等調味料，讓合粉更加美味。

因此，適逢母親節的來臨，特別以推出該店的越南正宗招牌美食──「合粉」，優惠食客們在5月期間，現場食用合粉，可以買一碗合粉、送一碗合粉，而且是買大、送大，買小、送小。

據了解，Pho 24餐館Venture Drive店原名Hoàng Toan Restaurant，是一家專業提供越南美食的餐廳，位於3865 Venture Dr., Duluth, GA 30096，與百佳超市位於同一個購物中心的右手邊角落。Pho 24在亞特蘭大都會區共有9家分店，其中Pho 24 Venture寬敞舒適。

在Pho 24 Venture Drive 餐館不僅有美味的食物，還有舒適的環境和親切的服務。餐廳的裝修風格寬敞、簡約又時尚，營造出一種清新而溫馨的氛圍。餐廳的服務人員都是經驗豐富的專業人士，他們會熱情地接待每一位客人，並提供及時而周到的服務。這兒還有宴會廳設有舞台和先進音響，可以舉辦各類婚宴喜慶與工商、社團活動，並另備有宴會菜單供選用。所以，無論您是想和家人共進晚餐，還是想和朋友聚會，Pho 24餐館Venture Drive店都是一個理想的選擇。

如果您想了解更多關於Pho 24餐館Venture Drive店和越南美食的資訊，可以訪問他們的官方網站Pho24venture.com，或者撥打電話770-864-5255進行預訂或諮詢。別忘了，在5月1日至31日之間，帶上您的母親來Venture Drive店堂吃，享受越南合粉買一送一的母親節歡樂送活動，一起品嘗越南美食，感受越南文化，又能聊表孝心。

越南合粉不僅美味，也有豐富的營養，可以幫助提高免疫力和消化能力。(Pho24提供...
越南合粉不僅美味，也有豐富的營養，可以幫助提高免疫力和消化能力。(Pho24提供)
越南美食是一種充滿風味和多樣性的料理。(Pho24提供)
越南美食是一種充滿風味和多樣性的料理。(Pho24提供)
Venture Drive店寬敞舒適，宴會廳設有舞台和先進音響，可以舉辦各類婚宴...
Venture Drive店寬敞舒適，宴會廳設有舞台和先進音響，可以舉辦各類婚宴喜慶與工商、社團活動，並另備有宴會菜單供選用。

越南 美食 母親節

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