臻盈國際貨運特惠貨代單價　慶祝與中國官方貨運公司合作 優惠期4月20日到5月10日

臻盈國際貨運接受往來中國的郵遞寄件。(臻盈提供)

以進口家鄉食品到美國起家的臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司，再創新業務，最近由旗下臻盈國際貨運與中國國內官方貨運公司合作，特設服務窗口嘉惠大眾，免受清關麻煩，並享安全保障，又有貨運優惠單價。盡請把握貨運特惠價的優待期，為4月20日到5月10日。

貨運經驗豐富的臻盈國際貨運，近日應中國國內官方貨運公司的邀請，正式簽署了合作協議，落地美國亞特蘭大 提供人工服務窗口。這項合作將為在美華人 客戶們提供了貨品安全的保障，同時，可以盡量避免了包裹清關時的不必要麻煩。

臻盈國際貨運宣布，為慶祝此次合作，特別推出貨代優惠單價：

1、 普貨海運100公斤起人民幣僅8.5元/斤（17元/公斤）。

2、 敏感貨和食品在此基礎上僅加5.5元/斤（11元/公斤）。

活動有效時間為4月20日到5月10日，也就是說，只要在5月10日之前寄出的貨物，都可以享受這個價格。

臻盈國際貨運介紹說，他們的服務涵蓋海運和空運，根據不同的需求，海運從21到35個工作日不等，空運則只需要3到5個工作日，以及空運派送10到15個工作日不等。「無論消費者選擇哪種方式，我們都能提供競爭力的價格和快速的運輸時間。」

該貨運公司指出，如果大眾正在尋找一個可信賴的國際貨運代理商，「我們的服務將是您的不二選擇。我們的團隊擁有豐富的經驗和專業的技能，以確保您的貨物得到最佳的處理和運輸。如果您有任何特殊產品的需求，可以諮詢我們的客服人員，我們會為您提供更詳細的信息。」

另外，臻盈國際貨運歡迎駐美貨運代理的加入，如果有興趣，可以隨時聯繫他們了解更多信息。