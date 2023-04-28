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喬州稅務廳網站 可查詢未認領財產

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州稅務廳提醒民眾上網查詢是否有屬於自己的財產尚未認領。(稅務廳網站)
喬州稅務廳提醒民眾上網查詢是否有屬於自己的財產尚未認領。(稅務廳網站)

喬治亞州稅務廳(Georgia Department of Revenue)即日起推出了網站：tinyurl.com/ytr2aabj，專門協助民眾上網查詢是否有屬於自己的財產尚未認領，如確認為屬名下財產，還可直接線上填表支領。

無人認領的財產(Unclaimed Property)意指無人認領的現金、未兌現的支票、保證金、超額付款等。根據喬州稅務廳的網站，所有私營公司都必須上繳這類的資金，以便民眾「可與其財產團聚」(may be reunited with their property)。

當錢被移交給稅務廳後，它將保存一段時間並等待持有者提出認領要求。

以下是有關喬州無人認領財產的一些其他資訊：

• 針對索取出售廢棄車輛所得的多餘資金，申請領回期限為一年。

• 民眾可通過該州網站檢查是否有未認領的財產，查詢免費且安全。查詢時唯一需要的資訊是姓名和所在城市。

• 退還款項只能通過郵寄支票方式給付。

民眾如有財產需領取，請將其加入網站中的購物車並結賬(check out)。之後稅務廳會電郵給確認可領取名下財產民眾表格。收到後填完並送出，須等待30到90天才會收到支票。

官員也提醒，民眾應留意網路上可能偽裝成財產認領的其他詐欺網站。

支票 喬州 喬治亞州

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