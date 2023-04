喬州稅務廳網站 可查詢未認領財產

喬州稅務廳提醒民眾上網查詢是否有屬於自己的財產尚未認領。(稅務廳網站)

喬治亞州 稅務廳(Georgia Department of Revenue)即日起推出了網站:tinyurl.com/ytr2aabj,專門協助民眾上網查詢是否有屬於自己的財產尚未認領,如確認為屬名下財產,還可直接線上填表支領。

無人認領的財產(Unclaimed Property)意指無人認領的現金、未兌現的支票 、保證金、超額付款等。根據喬州 稅務廳的網站,所有私營公司都必須上繳這類的資金,以便民眾「可與其財產團聚」(may be reunited with their property)。

當錢被移交給稅務廳後,它將保存一段時間並等待持有者提出認領要求。

以下是有關喬州無人認領財產的一些其他資訊:

• 針對索取出售廢棄車輛所得的多餘資金,申請領回期限為一年。

• 民眾可通過該州網站檢查是否有未認領的財產,查詢免費且安全。查詢時唯一需要的資訊是姓名和所在城市。

• 退還款項只能通過郵寄支票方式給付。

民眾如有財產需領取,請將其加入網站中的購物車並結賬(check out)。之後稅務廳會電郵給確認可領取名下財產民眾表格。收到後填完並送出,須等待30到90天才會收到支票。

官員也提醒,民眾應留意網路上可能偽裝成財產認領的其他詐欺網站。