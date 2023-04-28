專家：亞城房產市場持續成長 長期趨向穩健

左起為講者宋弘彥、王珏，商會會長陳家琪，講者邊銓、秦文皓。(杜宜臻／攝影)

甘斯維爾台灣商會今年推出一系列財經講座，其中第二場「亞特蘭大房地產 行業現況分析」於日前在僑教中心舉行。講者表示，亞特蘭大房地產不論是在商業、住宅、以及投資 地產市場行情皆持續成長。

當天邀請到四位熟悉亞特蘭大地產行業講員，包括資深土地收購開發顧問秦文皓、資深商業地產服務顧問王珏、資深房地產經紀宋弘彥，華美銀行杜魯斯(Duluth)分行副行長邊銓，分析亞城商業、住宅以及投資地產市場最新動態以及未來趨勢。

王珏從總體經濟角度分析商業地產市場。她說在疫情前亞城因為吸引許多大型企業入駐，炒熱商業辦公大樓市場，目前商業大樓出租空置率為14.2%，未來商業大樓市場將穩定成長，有意投資商業辦公大樓的民眾可在2025年進場。

她解釋，因為屆時許多商業辦公大樓的租賃契約將到期，原本持有租賃契約的房東在目前高利息的時代將面臨無法重新貸款的困境，將以低價釋出契約，是投資客入場的好時機。另外隨著沙凡納(Savannah)港口與喬治亞州的鐵路整合，亞特蘭大物流業持續發展，工業用地和倉庫廠房也是值得投資的標的。

秦文皓表示，疫情過後美國許多人口移到南部和西南部的陽光帶，其中亞城就是人口成長最快的城市之一，帶動地產投資市場，目前亞城房地產增值率已達4.5％，是不錯的投資選擇。他另外指出，有意投資房地產的民眾做好租售比(即租賃價格與銷售價格比)評估來選擇投資標的，可以考慮沿85號州際公路一帶，或是北方地區。

宋弘彥則指出，因為疫情過後許多公司讓員工在家工作，許多高科技員工逐漸搬到較偏遠但生活環境良好的Dawson和Lumpkin郡，目前房價還算可負擔，有意自住或是投資者可考慮。另外，有意投資者也可考慮經營Airbnb，亞特蘭大因為各種球賽以及展覽，短租市場的需求也相當大。

邊銓則說明，儘管現在房貸持續上升，民眾會覺得不是買房好時機，但從長遠角度來看，亞特蘭大整體房市穩健成長，仍是買房自住或投資的好時機。現在有意購房者可多參考每家貸款銀行提出的不同優惠，選擇符合自己最大利益的貸款方案，在未來房貸利率調低時可再行重新貸款。