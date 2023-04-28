我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

專家：亞城房產市場持續成長 長期趨向穩健

【亞特蘭大訊】
左起為講者宋弘彥、王珏，商會會長陳家琪，講者邊銓、秦文皓。(杜宜臻／攝影)
左起為講者宋弘彥、王珏，商會會長陳家琪，講者邊銓、秦文皓。(杜宜臻／攝影)

甘斯維爾台灣商會今年推出一系列財經講座，其中第二場「亞特蘭大房地產行業現況分析」於日前在僑教中心舉行。講者表示，亞特蘭大房地產不論是在商業、住宅、以及投資地產市場行情皆持續成長。

當天邀請到四位熟悉亞特蘭大地產行業講員，包括資深土地收購開發顧問秦文皓、資深商業地產服務顧問王珏、資深房地產經紀宋弘彥，華美銀行杜魯斯(Duluth)分行副行長邊銓，分析亞城商業、住宅以及投資地產市場最新動態以及未來趨勢。

王珏從總體經濟角度分析商業地產市場。她說在疫情前亞城因為吸引許多大型企業入駐，炒熱商業辦公大樓市場，目前商業大樓出租空置率為14.2%，未來商業大樓市場將穩定成長，有意投資商業辦公大樓的民眾可在2025年進場。

她解釋，因為屆時許多商業辦公大樓的租賃契約將到期，原本持有租賃契約的房東在目前高利息的時代將面臨無法重新貸款的困境，將以低價釋出契約，是投資客入場的好時機。另外隨著沙凡納(Savannah)港口與喬治亞州的鐵路整合，亞特蘭大物流業持續發展，工業用地和倉庫廠房也是值得投資的標的。

秦文皓表示，疫情過後美國許多人口移到南部和西南部的陽光帶，其中亞城就是人口成長最快的城市之一，帶動地產投資市場，目前亞城房地產增值率已達4.5％，是不錯的投資選擇。他另外指出，有意投資房地產的民眾做好租售比(即租賃價格與銷售價格比)評估來選擇投資標的，可以考慮沿85號州際公路一帶，或是北方地區。

宋弘彥則指出，因為疫情過後許多公司讓員工在家工作，許多高科技員工逐漸搬到較偏遠但生活環境良好的Dawson和Lumpkin郡，目前房價還算可負擔，有意自住或是投資者可考慮。另外，有意投資者也可考慮經營Airbnb，亞特蘭大因為各種球賽以及展覽，短租市場的需求也相當大。

邊銓則說明，儘管現在房貸持續上升，民眾會覺得不是買房好時機，但從長遠角度來看，亞特蘭大整體房市穩健成長，仍是買房自住或投資的好時機。現在有意購房者可多參考每家貸款銀行提出的不同優惠，選擇符合自己最大利益的貸款方案，在未來房貸利率調低時可再行重新貸款。

此次講座參與人眾，互動熱烈。商會會長陳家琪表示，5月27日(周六)將再舉行「個人理財規畫講座」，時間是下午2時到4時，地點在僑教中心(5377 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)。(杜宜臻)

講者們與部分來賓合影。(杜宜臻／攝影)
講者們與部分來賓合影。(杜宜臻／攝影)
商會會長陳家琪開場歡迎來賓。(杜宜臻／攝影)
商會會長陳家琪開場歡迎來賓。(杜宜臻／攝影)

投資 亞特蘭大 房地產

上一則

佛州州長：芝新市長掀新一波居民遷離潮

下一則

空置房變身畫作 華府社區改頭換面

延伸閱讀

聯合國專家：中國強迫數十萬藏人「職業訓練」

聯合國專家：中國強迫數十萬藏人「職業訓練」
場邊人語／新鮮勇士 開創形勢

場邊人語／新鮮勇士 開創形勢
做造型魔法便當 專家30日教方法

做造型魔法便當 專家30日教方法
八十八佛洪名寶懺法會4月30日舉行

八十八佛洪名寶懺法會4月30日舉行
亞特蘭大榮膺全美租客最愛城…曼哈頓擠進前5 底特律大飛升

亞特蘭大榮膺全美租客最愛城…曼哈頓擠進前5 底特律大飛升
亞城看板／亞特蘭大中校 6/6-6/9夏令營

亞城看板／亞特蘭大中校 6/6-6/9夏令營

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
竊賊用被害人手機SIM卡冒用身分，騙過珠寶店人員。（KTRK／珠寶店監控影像）

手機還在但不知SIM卡被偷 德州律師上健身房損失慘

2023-04-26 19:12
達拉斯德州大學台灣學生會所拍攝之防詐騙影片。（台北經文處教育組提供）

以為FBI背景調查 德州台灣留學生才差一刻 帳戶即被盜

2023-04-25 19:56
高齡109歲的新澤西州居民德蘭斯菲爾德不僅每天開車買午餐、日用品，並在消防隊擔任義工。(WPIX電視台截頻)

新州109歲人瑞 獨居活力充沛 每天開車買菜 心態健康保長壽

2023-04-22 02:15
一場針對亞裔的駕照詐騙案，影響範圍牽涉數州。(CBS）

亞裔駕照詐騙案 逾5000人受波及 官員稱將有更多人被捕

2023-04-23 16:50
蘿拉楊與她買回的人頭雕像。（Laura Young／Business Insider）

35元購2000年前羅馬人頭像 買主解開它身世卻須割愛

2023-04-24 19:28

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬