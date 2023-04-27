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八十八佛洪名寶懺法會4月30日舉行

亞特蘭大訊
《八十八佛洪名寶懺》法會時間表。(法寶寺提供)
《八十八佛洪名寶懺》法會時間表。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於4月30日(週日)上午9時30分至中午12時舉辦「八十八佛洪名寶懺法會」，希望眾生能念佛一聲福增無量，禮佛一拜罪滅河沙。欲參加法會者，得於4月29日(週六)中午前致電法寶寺登記，方便作業。

法寶寺指出，在佛法僧三寶具足的道場中誦經共修，功德不可思議。不僅能增長福德，也能啟發本具的慈悲與智慧。值此殊勝因緣，大眾將於法會中禮懺《八十八佛洪名寶懺》，並有供燈、供僧、消災、超薦等法事。願大眾得聞八十八佛名，心生歡喜，至誠禮懺，發廣大願心，盡力行持，皆得成佛。以此殊勝功德回向世界和平、國泰民安，陽上群倫共增福慧，歷代先亡及一切幽魂超生淨土，法界一切有情同得解脫，共入性海。

法會中有中英文雙語開示，並提供中英文經本。敬邀善信闔府蒞臨，同霑法悅。法會後備有素齋結緣供眾。

法寶寺位於喬治亞州亞特蘭大郊區的Dekalb，緊鄰285高速公路旁，往來交通十分便利。占地七英畝的法寶寺，是亞特蘭大最大的禪修道場。清淨的法寶寺旁松木挺立，林間一泓溪水潺繞，清涼安適的環境，秋冬時節愈顯靜謐幽隱；寺內禪堂高廣莊嚴，提供大眾於此參禪靜坐、聽經聞法、共修禮懺，是學人澄心靜慮的清涼淨土。

相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。

亞特蘭大 喬治亞州

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