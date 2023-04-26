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走過60載…凱瑞最老商場拆除 華超將搬遷

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡首家大型華人超市將遷往他地。(記者王明心／攝影)
北卡首家大型華人超市將遷往他地。(記者王明心／攝影)

北卡凱瑞最古老的購物商場-南山商場(South Hills Mall)即將拆除改建，象徵上個世代的結束。該商場也是北卡第一個大型華人超市大亞洲的所在地，隨著南山商場的拆除，大亞洲超市的東主陳可徵說，已在附近的Plaza West Shopping Center購地，屆時將移往該處經營。

根據凱瑞市府官網，業主將拆除現有建築物後，將約44畝的土地重新規畫，開發為一個垂直整合的混合用途開發項目，包括住宅、辦公、零售空間、社區中心、體育娛樂設施等。

該商場於1960年初期由馬丁(David Martin)建造，是凱瑞的第一家商場。他接受凱瑞公民新聞(CaryCitizen.news)採訪時回憶，他在20世紀50年代後期看到凱瑞的成長，覺得該鎮應有個購物商場，於是買下那塊地。當時他剛好負責拆除凱瑞高中的宿舍，覺得丟掉拆下的磚塊很可惜，就用之於商場外牆。

商場的內牆也頗具歷史價值。當時州政府為了建造新監獄，拆除原本的中央監獄。他把那些150年前由囚犯手工製成的磚塊收集起來，成為商場的內牆。他說這些磚塊使商場內部變得多彩而美麗。

當年商場的主力軍是一家雜貨店，外加20多家小商店。之後，他在商場旁邊建了汽車旅館，是凱瑞的第一家大型汽車旅館。

該商場目前最大的租戶是北卡第一家大型華人超市大亞洲超市，由來自台灣的陳可徵於1997年創立。當時的北卡三角地區只有零星幾家小型亞洲雜貨店，陳可徵心想華人應該和主流民眾一樣，「有寬敞、體面、全方位的超市可逛」，便邀約其他雜貨店主一起合作。不料新店裝修還未完工，卻因理念不同，合作者紛紛退出。眼看著資金己經投入，沒有退路可走，陳可徵決定勇往直前獨自經營。

當時南山商場給了她背向馬路，很不利超市經營的地點，但因無其他選擇，她只好咬牙接受。經過七年的經營後，不但擴建成現在的規模，還帶動其他投資人陸續到該地區開設東方超市。

隨著南山商場的拆除，大亞洲超市的去向令華人關切。陳可徵說，他們已在同一條馬路走到底的Plaza West Shopping Center購地，屆時將移往該處經營。

北卡凱瑞最古老的購物商場South Hills Mall即將成為歷史。(記者王明...
北卡凱瑞最古老的購物商場South Hills Mall即將成為歷史。(記者王明心／攝影)

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