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僑教中心歐宏偉訪北卡 肯定僑界貢獻

記者王明心／北卡羅來納州報導
歐宏偉頒發聘書給(左上起順時針)僑務委員陳可徵、僑務促進委員陳翰儀、僑務諮詢委員譚逸心，並贈感謝狀給台灣同鄉會現任會長吳佳穆和前任會長陳璽全，由黃淑娟代領。 (記者王明心／攝影)
歐宏偉頒發聘書給(左上起順時針)僑務委員陳可徵、僑務促進委員陳翰儀、僑務諮詢委員譚逸心，並贈感謝狀給台灣同鄉會現任會長吳佳穆和前任會長陳璽全，由黃淑娟代領。 (記者王明心／攝影)

亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉22日到北卡訪視，也與當地台灣僑界代表會面，頒贈感謝狀和聘書。當天剛好也是凱瑞兒童日，福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會(FASCA-Raleigh)成員參與了該市的慶祝活動，宣揚台灣民俗文化。

歐宏偉訪視洛麗中文學校舉辦的認字比賽，也問候台灣華語文中心的學員，他表示，台灣是人美心美風景美之地，歡迎大家到台灣玩。曾去過台灣的學生紛紛以中文分享最喜歡的美食，一位打算本學期結束後去台灣的學生，興奮表達心中的期待。

與僑界代表餐會之際， 歐宏偉感謝僑務委員陳可徵的安排，以及大家對僑民生活及僑教的付出，期許大家多照顧台灣留學生，也宣導「愛僑卡」，並提醒警覺詐騙電話。他說，凡是聲稱來自TECO的電話，都是假的，不要上當。

他並頒贈感謝狀給台灣同鄉會現任會長吳佳穆和卸任會長陳璽全，感謝他們熱心服務鄉親，推介台灣多元文化。他也頒發感謝狀給台藝會，感謝積極策畫慶祝僑委會成立90周年，凝聚僑團力量，擴大僑民服務。

三位僑務榮譽職人員接受聘書，分別是僑務委員陳可徵、僑務諮詢委員譚逸心、僑務促進委員陳翰儀。當日僑界代表來自台鄉會、客家同鄉會、華美協會、台藝會、洛麗中校、台灣華語文中心等。

當天也是凱瑞的大型國際兒童日慶祝活動，台灣第二代青少年應邀表演，歐宏偉到場給團隊鼓勵打氣。FASCA除了表演古箏大鼓合奏、扯鈴、功夫扇、民俗舞蹈、三太子鼓隊外，還推出提供摺紙、剪紙、扯鈴教學的文化攤位，讓遊客體驗台灣文化。洛麗中校的扯鈴班和三太子鼓隊也共襄盛舉，熱鬧非凡。

身兼洛麗中校校長和FASCA負責人的陳翰儀表示，今年參與凱瑞兒童日倍感挑戰，先是預演因大雨取消、活動改為不熟悉的場地，活動當天也是傾盆大雨，路況不佳。但即使如此，大家熱誠依舊，精彩演出和出色服務表現受到主辦方高度肯定，會後還特地來感謝大家。她為這些持續付出的青少年感到驕傲，也感謝背後支持的學員家庭們。

一路陪伴歐宏偉訪視的陳可徵，深覺在異國推廣華文教育和中華文化不易，表示對校長、家長會、董事會的努力非常敬佩。

FASCA學員在凱瑞國際兒童日上表演三太子鼓隊、古箏大鼓合奏(記者王明心／攝影)...
FASCA學員在凱瑞國際兒童日上表演三太子鼓隊、古箏大鼓合奏(記者王明心／攝影)、 功夫扇、扯鈴、民俗舞蹈(FASCA提供)。
歐宏偉(右三)在僑務委員陳可徵(右一)和台灣華語文中心負責人陳翰儀(右三)的陪同...
歐宏偉(右三)在僑務委員陳可徵(右一)和台灣華語文中心負責人陳翰儀(右三)的陪同下，與中級班學校交談。 (記者王明心／攝影)
FASCA學員推出摺紙、剪紙文化攤位，並示範教學扯鈴。(記者王明心／攝影)
FASCA學員推出摺紙、剪紙文化攤位，並示範教學扯鈴。(記者王明心／攝影)
歐宏偉給文化攤位服務學員和表演團隊加油打氣。(記者王明心／攝影)
歐宏偉給文化攤位服務學員和表演團隊加油打氣。(記者王明心／攝影)

亞特蘭大 教育 詐騙

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