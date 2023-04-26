喬州去年車禍 500人慘喪命 分心駕駛是主因

全美在2020年，共有3142人在因分心駕駛導致的機車禍事故中喪生。(美聯社)

根據喬治亞州交通廳(GDOT)的最新數據，該州的致命車禍 數在過去九年增加了一倍。增加的原因是愈來愈多的人開車時粗心(reckless driving)、受到影響(impaired)或分心(distracted)。

每年4月是分心駕駛宣導月。根據數據，2022年喬州 有近500人死於車禍，相較前一年多了近100人，而分心駕駛是車禍增加的最大原因之一。

根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的分心駕駛報告指出，在2020年，全美共有3142人在因分心駕駛導致的車禍事故中喪生，32萬4652人受傷。

統計數據指出，至少三分之一的司機可能因使用手機 而分心。

「在開車時，如使用手機也像喝酒一樣會嚴重影響駕駛，」Newnan居民Josiah Hanniford說。

喬州法律規定，駕車時雙手應遠離行動裝置(hands-free)，意指不能拿著手機。但有人覺得，即使利用手機支架，同樣也會分散駕駛的注意力。「民眾改而購買並使用車內電話支架。我也有一個，但我覺得它同樣讓人分心，」Hanniford說。

分心駕駛事故很難被起訴。2019年，多爾蒂郡(Dougherty)居民Cathy Hubbard的丈夫和兒子遭到一名疑似分心的駕駛撞死。目前案件仍遲未開庭。

喬州是全美僅有31個擁有駕車時禁持裝置法律的州之一。民眾遭罰第一次時罰款為50元，並扣駕駛分數1分。但喬州的處分仍較許多州為輕。