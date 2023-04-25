啦啦隊世錦賽 中華隊再奪1銀

中華台北啦啦隊喜獲今年ICU世界錦標賽競啦高級組銀牌。(記者陳文迪／攝影)

2023年世界啦啦隊錦標賽(2023 ICU World Cheerleading Championships)於21日在佛州 迪士尼世界ESPN運動世界圓滿落幕，並舉行頒獎典禮。中華台北隊參賽的第六組高級競啦小輸美國隊，獲得第二名，再添一面銀牌。此次中華隊共參加六項比賽，四項入圍決賽。成績分別為嘻哈雙人第八名，嘻哈團體第十名，以及特奧傳統組及高級競啦組分獲銀牌。

視頻來源：記者陳文迪

總體成績來說，美國隊是霸主，在高級競啦組奪魁，中華台北第二，挪威第三名；女子大組美國也贏回自2017年以來的冠軍，二三名分別為芬蘭及挪威。女子小組競啦澳洲 第一，紐西蘭第二，日本 第三。在小組男女混合競啦組中，日本獲金牌，澳洲第二，巴西第三。

該賽為疫情恢復以來的大賽，得獎隊伍及觀眾均相當激動，尤其日本及美國獲冠軍頒獎時，隊員們抱成一團喜極而泣，台下觀眾也哭成一團，氣氛熱烈溫馨。大賽各組賽事全程及各組成績均可在官網觀看：https://cheerunion.org/。

另外，第一屆ICU國際啦啦隊杯(2023 ICU International Cheerleading Cup)於23及24兩日在ESPN運動廣場完成賽事。中華隊應邀出席表演賽，在壓軸的大組競啦比賽中開場，表現優異贏得冠軍。在頒獎撥放冠軍隊國歌時，工作人員失誤，誤放中國國歌，隨即在全場的掌聲及口哨聲中，重新播放中華民國國旗歌，成為當天的重點花絮之一。中華隊另有三組參加彩球及嘻哈比賽，惜未能勝出。

今年的國際盃首度開賽由於與全明星國際盃賽事重疊，除了大組競啦競爭激烈外，其他組別參加隊伍不是很多，有幾組更是形成參賽就得獎的「撿漏」盛況，讓得獎的隊伍歡喜異常，在領獎播放國歌時都賣力高唱。日本及智利都獲得兩組以上的金牌。