喬州國際研討會 學者：美應重視台灣主體性

Shelley Rigger表示，台灣對於美國，已從冷戰時期的反共堡壘轉變為民主燈塔。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前與喬治亞理工學院Sam Nunn國際事務學院合辦「Taiwan in the Indo-Pacific Geopolitical Competition」研討會，討論近日中國威脅台海甚或印太地區應如何因應；以及台灣在美中科技戰所扮演之關鍵角色等。主講人北卡Davidson College副校長瑞格(Shelley Rigger)表示，台灣已從冷戰時期的反共堡壘轉變為民主燈塔，美國應重視台灣主體性。

當天活動也邀請到美國前國防部政策次長Michele Flournoy、前北約歐洲盟軍最高司令Phil Breedlove、Sam Nunn系主任Adam Stulberg等多位專家學者，擔任與談者。

研討會由喬治亞理工教授林坤達(Dalton Lin)開場。經文處處長王翼龍致詞時表示，近日中國霸權威脅的不僅是台灣，東亞，美國，甚或全世界。而台灣所處位置極具戰略地位，如果受到中國威脅，整個印太地區也將受到威脅。另外台灣高科技產業在全球具主導權，其中半導體產業如台積電 等，更生產了全球90%的高端晶片 。而台海一旦發生戰爭，將造成比俄烏戰爭更為災難性的結果。要避免戰爭的發生，台灣與盟友間需要站在一起。

當天第一場panel，探討「如何預防台海戰爭」。(記者林昱瑄／攝影) 王翼龍強調，如果台海發生戰爭，整個印太地區也將會受到威脅。(記者林昱瑄／攝影)

主講者瑞格以多方面說明台灣的重要性。

首先，為什麼台灣對中國很重要？瑞格認為有三原因：第一是歷史遺產因素，一方面延續自中國內戰，另一方面是美國加強在亞太角色，令中國備感挫折；再者，中國國內政治及領導人利用台灣問題對內樹立權威；第三則是台灣的地緣戰略位置重要。

而為什麼台灣對美國很重要？瑞格表示，首先是利己功利主義(utilitarian & self interest)，因為台灣符合美國利益；再則是原則因素(principle)，因為台美關係事關重大。

瑞格說，二戰後美國對台觀點，功利主義與原則多數情況一致，但並非時時如此。眼下，美國的利己主義與原則並非完全吻合，主政者本質上置自身利益於關鍵原則之上，包括台灣人民的福祉。但當美方為達己身目的，而違反台灣人民優先順序或利益時，美便難以聲稱為台謀福利。美國布局時，應自惕台灣主體利益，而非一廂情願曰若美方圖利，想當然爾有利台灣。

瑞格也由歷史因素回顧台灣的重要性：冷戰期間，台灣是阻止共產黨在東北亞擴散的堡壘，像軟木塞攔截並圍困共產勢力在中國大陸，避免向日、韓、菲律賓滲透。

70年代，蘇聯與中共關係生裂痕，美方視為契機，聯中圍蘇，自尼克森政府始，在卡特總統任內完成。

80與90年代，台灣同時「質變」與「量變」，蛻變成民主聯盟成員，產業升級成全球經貿夥伴；89年六四天安門 事件後，台灣對美國外交的意義，從反共要塞進化成民主燈塔。90年代後台美關係更成為美國重然諾不棄盟友例證的領頭羊，藉此打強心針給亞洲盟友如日、韓，甚至到歐洲、中東及各地盟邦。

她也提到1987年後，台灣傳產西進中國，美國曾懷疑台灣的經濟角色被稀釋、重要性降低。但台灣在半導體的傑出表現，謠言不攻自破。

習近平上位後，台灣仍是堡壘，不僅是反共，而是防堵中國崛起。她也強調，台灣角色已從冷戰工具轉變，美國布局時應重視台灣主體性。

瑞格說，台灣對美國重要，除了普世價值、外交與地緣戰略，對美國內政也有借鏡價值。

當天來賓提問，包括台灣是美國棋子的觀點，台積電半導體晶圓代工製程對美國的價值是甚麼?