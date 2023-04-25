台灣盃高球友誼賽 5月28日揮桿

喬治亞州 台灣高爾夫球協會(TGA)將於5月28日(周日)舉辦台灣盃高爾夫球友誼賽。早上10時開始報到，11時午餐，11時30分團體照，12時準時shortgun。報名費130元，請於5月10號Zelle給Yen Ling Tsao：(678)234-1132。費用包括球賽、練習球、午餐、晩餐(地點另行通知)及摸彩等。

報名截止日期：5月20日。

地點：Bear's Best Atlanta Golf Club (5342 Aldeburgh Dr, Suwanee, GA 30024)。

比賽規則：

男士55歲以下請打Nicklaus Tee；男士55歲(含)至80歳以下請打Blue Tee；男士80歳(含)以上請打Red Tee。

女士請打Red Tee。

賽後請儘速將score card交給Jason張。Score card需請同組4 位選手共同簽名.否則將失去資格。

男、女冠軍各取一名，獎金各為200元及150元，並頒發獎杯。

男、女亞軍各取一名，獎金各為120元及80元，並頒發獎杯。

男、女季軍各取一名，奬金各為70元及50元，並頒發獎杯。

團體公開組及大會組冠軍，每人各頒獎金50元。

團體公開組及大會組亞軍，每人各頒獎金30元。

團體公開組及大會組季軍，每人各頒獎金20元。

近洞獎共4名，各頒獎品一份。

遠距奬男女各取一名，各頒獎品一份。

Hole in one 2萬元獎金，設於第16洞。

比賽辦法若有未盡事宜將另行公布。