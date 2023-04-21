世界啦啦隊賽 中華台北特奧組奪銀牌

中華隊特奧組獲得傳統項第二名。圖為特奧組小朋友比賽一景。(記者陳文迪╱攝影)

2023年世界啦啦隊錦標賽(2023 ICU World Cheerleading Championships)於4月19日至21日在迪士尼 ESPN運動世界舉行，20日上午特奧組及青年組成績出爐，中華台北隊首度參賽的特奧組獲得傳統項(Special Olympics Traditional)第二名，摘下大賽第一面銀牌。

中華隊另參加五項比賽，包括最高第六級競技啦啦隊大組，彩球雙人，嘻哈雙人，嘻哈團體及彩球團體等，有望於20日預賽中勝出，晉級21日決賽。中國今年亦派遣隊伍參加雙人嘻哈及雙人彩球組兩項比賽。 中華隊特奧組在決賽的體育館前合影。(記者陳文迪╱攝影)

中華台北隊今年新增特奧組，遴選全國優勝苗栗特校參賽，小選手們表現優異，在舞台上表演生動有序，令觀眾驚艷，尤其配樂穿插台灣民謠，小朋友們高呼台灣No. 1，讓到場觀賽的僑胞相當感動。

中華隊全員在運動場的標誌大球前合影。(記者陳文迪╱攝影)

21日當晚7時45分起至9時舉行閉幕典禮及頒獎。大賽各組賽事全程均有線上直播：https://cheerunion.org/。到場觀賽門票每人40元，今年現場不售票，欲觀賽者須上網購票：tinyurl.com/48cx7c5n。ESPN Wide World of Sports Complex地址：700 S. Victory Way, Orlando, FL 34747。 中華隊特奧組贏得第二名，獲頒銀牌。(記者陳文迪╱攝影) 中華隊特奧組在運動場的標誌大球前合影。(記者陳文迪╱攝影)

另外，第一屆ICU國際啦啦隊杯(2023 ICU International Cheerleading Cup)將於4月23及24兩日在ESPN運動廣場由中華隊開賽。中華隊並應邀做表演賽。詳情可上官網：tinyurl.com/3mk4skh7，歡迎大家觀賽加油。

疫情 前，中華台北啦啦隊每年來奧蘭多參加ICU國際啦啦隊聯盟世界啦啦隊錦標賽，多年來均獲僑胞支持和鼓勵，除了加油並贊助賽期之交通及飲食。