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亞城中產階級 收入4.9萬至14.8萬

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

消費金融網站SmartAsset近日發布的「2023全美大城市中產階級研究」(What It Takes to Be Middle Class in America's Largest Cities – 2023 Study)顯示，要在亞特蘭大成為中產階級，收入須在4萬9652元到14萬8214元之間。亞城的家庭收入中位數為7萬4107元，在此排名中位居全美第31位。

該研究使用美國人口普查局(U.S. Census Bureau)2021年的數據，並使用丕優研究中心(Pew Research Center)對於中產階級的定義，即收入落在中位數的三分之二到兩倍之間的家庭，分析了全美百大城市和所有50個州中產階級工資範圍的高低端。

加州灣區的弗里蒙特(Fremont)相比，亞城中產階級的收入可說相形見絀。該研究指出，弗里蒙特是全美任何大型司法管轄區中最富有中產階級的家園，其家庭收入中位數高達15萬5968元。

天平的另一端是俄亥俄州克利夫蘭，其家庭收入中位數僅為3萬5562元，中產階級收入範圍為2萬3827元至7萬1124元。

根據排名，全美最富有中產階級城市前五位中，加州就占了三位。第二名至第五名分別為加州聖荷西、維吉尼亞州阿靈頓(Arlington)、加州舊金山及華盛頓州西雅圖。

東南區各城市中，排名最前的為北卡洛麗，名列第29位。其家庭收入中位數為7萬4612元，中產階級收入範圍為4萬9990元至14萬9224元。

北卡的杜倫(Durham)及夏樂也名列前40名，分別位在第35位及第36位。其家庭收入中位數為7萬1343元及7萬869元，中產階級收入範圍為4萬7800元至14萬2686元之間，以及4萬7482元至14萬1738元之間。

人口普查數據顯示，2021年全美家庭收入中位數為7萬784元。

若以全州來看，喬州的數據略低於全美平均，家庭收入中位數為6萬6559元，中產階級範圍落在4萬4595元至13萬3118元之間。

在北卡，家庭收入中位數為6萬1972元，中產階級範圍落在4萬1521元至12萬3944元之間。

研究人員指出，近年來中產階級一直在萎縮，在過去50年中，生活在中等收入家庭的成年人比例下降了10%以上。

完整報告可查看：https://tinyurl.com/yeykdts6。

加州 北卡 人口普查

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