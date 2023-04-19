達美公布Q1財報 收入128億
總部位於亞特蘭大的達美航空(Delta Air Lines)公布了今年第一季財報，收入創下128億元紀錄，其中原因是航空需求飆升，且旅客更願意為航班和高級座位支付更多費用。
但達美首季淨虧損仍達3.63億，這是因為公司向三年多沒有加薪的機師支付了一次性獎金。此次機師獎金總計達7.35億，是根據一份新合同，它也確保了達美不會遭遇到可能的毀滅性罷工。
機師此次一次性獎金相當於去年工資的14%，加上前兩年每年工資的4%。另外還將新合同還將提供18%的初始加薪。
該公司今年第一季的虧損比去年同期9.4億虧損減少了約62%。每年第一季通常是航空公司的最淡季。達美的營業收入較去年同期增長36%。其營運費用增加了29%，達到130億，其中包括雇用數千名新員工以及因整個公司提高薪資，導致薪水支出增加20%。
展望未來，儘管今年經濟仍存在不確定性，但首席執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)表示銷售依然強勁。達美的提前預訂量創下歷史新高，最近更創下了公司史上銷售量最高的10天，「這代表著春季和夏季旅遊旺季銷售奇佳。」
但強勁需求也帶來了挑戰。航空公司和整個航空業都在因應因有限人力可能帶來的衝擊。
巴斯蒂安曾希望達美的航班運量在今夏能夠完全恢復到疫情前的水平，但近日他表示，公司已削減了一些航班，「以確保我們能夠可靠地度過今夏。」
他表示，現在達美的航空載運容量更有可能在今年底全面恢復。
在聯邦航空管理局(FAA)警告紐約和華盛頓特區的空中交通管制員短缺後，達美和其他航空公司也減少了飛往這些地區機場的航班。
強勁的旅行需求加上有限的航班通常導致飛機擁擠和票價高昂。第一季達美的飛機平均滿載率為81%，高於去年同期的75%。
達美乘客的可用座位英哩收入(revenue per available seat mile，用以衡量客戶為機票支付的金額)在第一季比一年前同期增長了27%。頭等艙、商務艙和具有額外腿部空間(leg room)的Comfort+座位等的銷量增長，都超過了主客艙普通座位的銷量。
巴斯蒂安說，達美的每架新飛機都備有約1/3的高級客艙座位，因這些是需求增長最快的領域。他說，航空公司的收入增長，代表消費者希望「能夠獲得最好的產品，並且願意為此買單。」
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