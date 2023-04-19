達美公布Q1財報 收入128億

達美航空公布今年第一季的財報，其收入創下128億元的紀錄。(達美臉書)

總部位於亞特蘭大 的達美航空(Delta Air Lines)公布了今年第一季財報，收入創下128億元紀錄，其中原因是航空需求飆升，且旅客更願意為航班和高級座位支付更多費用。

但達美首季淨虧損仍達3.63億，這是因為公司向三年多沒有加薪的機師支付了一次性獎金。此次機師獎金總計達7.35億，是根據一份新合同，它也確保了達美不會遭遇到可能的毀滅性罷工。

機師此次一次性獎金相當於去年工資的14%，加上前兩年每年工資的4%。另外還將新合同還將提供18%的初始加薪。

該公司今年第一季的虧損比去年同期9.4億虧損減少了約62%。每年第一季通常是航空公司的最淡季。達美的營業收入較去年同期增長36%。其營運費用增加了29%，達到130億，其中包括雇用數千名新員工以及因整個公司提高薪資，導致薪水支出增加20%。

展望未來，儘管今年經濟仍存在不確定性，但首席執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)表示銷售依然強勁。達美的提前預訂量創下歷史新高，最近更創下了公司史上銷售量最高的10天，「這代表著春季和夏季旅遊旺季銷售奇佳。」

但強勁需求也帶來了挑戰。航空公司和整個航空業都在因應因有限人力可能帶來的衝擊。

巴斯蒂安曾希望達美的航班運量在今夏能夠完全恢復到疫情 前的水平，但近日他表示，公司已削減了一些航班，「以確保我們能夠可靠地度過今夏。」

他表示，現在達美的航空載運容量更有可能在今年底全面恢復。

在聯邦航空管理局(FAA)警告紐約和華盛頓特區的空中交通管制員短缺後，達美和其他航空公司也減少了飛往這些地區機場 的航班。

強勁的旅行需求加上有限的航班通常導致飛機擁擠和票價高昂。第一季達美的飛機平均滿載率為81%，高於去年同期的75%。

達美乘客的可用座位英哩收入(revenue per available seat mile，用以衡量客戶為機票支付的金額)在第一季比一年前同期增長了27%。頭等艙、商務艙和具有額外腿部空間(leg room)的Comfort+座位等的銷量增長，都超過了主客艙普通座位的銷量。

巴斯蒂安說，達美的每架新飛機都備有約1/3的高級客艙座位，因這些是需求增長最快的領域。他說，航空公司的收入增長，代表消費者希望「能夠獲得最好的產品，並且願意為此買單。」