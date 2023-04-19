華人華僑北卡分會成立 百人同慶

總會主席林建新(左二)、北卡分會會長牛志文(右二)、北卡分會理事長蕭美勇(右一)、分會監事長陳海勇合影。(記者王明心╱攝影)

美國華人 華僑聯合總會(ACUA)11日在凱瑞舉行北卡 分會成立大會，各地分會會長及嘉賓上百人到場慶賀。

典禮從播奏美中兩國國歌開始，接著授印、頒發聘書、宣誓就職。總會主席林建新表示，華裔在美國是少數民族，常缺少落地生根的意識。他鼓勵大家融入美國、有意識地化解生存危機，還要團結一致，出錢出力，培養年輕一代參政議政。

他相信新成立的北卡分會能發揮該會「凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益」的宗旨，成為向北卡社會展示華人風采面貌的窗口。

北卡分會會長牛志文是美國三角會計師事務所總裁、美中華商投資 發展總會會長、美中經濟文化協會會長。他說，華人在美常遭不平等待遇，譬如華人餐館被頻繁搶劫，卻得不到員警重視、槍擊偷車賊卻被控防衛過當等。該會的目的是幫助那些被遺忘的華人。

他說，他走訪過北卡100個郡、實地探訪2000個華人企業、幫助華人申請補貼達5000萬元，深覺要提升華人社會影響力得靠華人自己和成功華商的力量。該分會將致力於實際改善華人面臨的社會問題，呼籲大家團結協力，抵抗對華人不公的待遇。

北卡州議員劉廣亞表示她當選後，可以更為華人盡力服務，譬如替孩子寫推薦信、為下一代安排實習工作、協助華人申請簽證、在凱瑞市中心舉辦美食節等。她鼓勵更多華人參政。

北卡分會理事長蕭美勇及監事長陳海勇，和多地分會會長均上台致詞。會後有北卡旗袍協會的「煙雨三月下揚州」旗袍秀、古箏與揚琴合奏，以及小提琴五重奏。