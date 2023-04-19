我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

華人華僑北卡分會成立 百人同慶

記者王明心╱北卡羅來納州報導
總會主席林建新(左二)、北卡分會會長牛志文(右二)、北卡分會理事長蕭美勇(右一)、分會監事長陳海勇合影。(記者王明心╱攝影)
總會主席林建新(左二)、北卡分會會長牛志文(右二)、北卡分會理事長蕭美勇(右一)、分會監事長陳海勇合影。(記者王明心╱攝影)

美國華人華僑聯合總會(ACUA)11日在凱瑞舉行北卡分會成立大會，各地分會會長及嘉賓上百人到場慶賀。

典禮從播奏美中兩國國歌開始，接著授印、頒發聘書、宣誓就職。總會主席林建新表示，華裔在美國是少數民族，常缺少落地生根的意識。他鼓勵大家融入美國、有意識地化解生存危機，還要團結一致，出錢出力，培養年輕一代參政議政。

他相信新成立的北卡分會能發揮該會「凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益」的宗旨，成為向北卡社會展示華人風采面貌的窗口。

北卡分會會長牛志文是美國三角會計師事務所總裁、美中華商投資發展總會會長、美中經濟文化協會會長。他說，華人在美常遭不平等待遇，譬如華人餐館被頻繁搶劫，卻得不到員警重視、槍擊偷車賊卻被控防衛過當等。該會的目的是幫助那些被遺忘的華人。

他說，他走訪過北卡100個郡、實地探訪2000個華人企業、幫助華人申請補貼達5000萬元，深覺要提升華人社會影響力得靠華人自己和成功華商的力量。該分會將致力於實際改善華人面臨的社會問題，呼籲大家團結協力，抵抗對華人不公的待遇。

北卡州議員劉廣亞表示她當選後，可以更為華人盡力服務，譬如替孩子寫推薦信、為下一代安排實習工作、協助華人申請簽證、在凱瑞市中心舉辦美食節等。她鼓勵更多華人參政。

北卡分會理事長蕭美勇及監事長陳海勇，和多地分會會長均上台致詞。會後有北卡旗袍協會的「煙雨三月下揚州」旗袍秀、古箏與揚琴合奏，以及小提琴五重奏。

該日慶典由美國三角會計集團主辦，騰駿證券諮詢、長明礦業管理控股集團、Wakefield Clinical Research協辦。

北卡旗袍協會成員擔任迎賓大使，並表演旗袍秀。(記者王明心╱攝影)
北卡旗袍協會成員擔任迎賓大使，並表演旗袍秀。(記者王明心╱攝影)
各分會會長合影。(記者王明心╱攝影)
各分會會長合影。(記者王明心╱攝影)
會後有古箏與揚琴合奏、小提琴五重奏、豎琴表演等。(記者王明心╱攝影)
會後有古箏與揚琴合奏、小提琴五重奏、豎琴表演等。(記者王明心╱攝影)
美國華人華僑聯合總會 (ACUA)舉行北卡分會成立慶典。(記者王明心╱攝影)
美國華人華僑聯合總會 (ACUA)舉行北卡分會成立慶典。(記者王明心╱攝影)

華人 北卡 投資

上一則

拖了兩年半 新州「環境正義法」終拍板

下一則

停沃爾瑪停車場過夜 費城載運硬幣卡車遭竊20萬

延伸閱讀

北卡最富中產階級區 洛麗-凱瑞居冠

北卡最富中產階級區 洛麗-凱瑞居冠
北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍
北卡美中經文會 州長官邸交流

北卡美中經文會 州長官邸交流
南北卡華人工商會 邀議長論政

南北卡華人工商會 邀議長論政
北卡看板／北卡綠堡4月至10月 免費戶外健身

北卡看板／北卡綠堡4月至10月 免費戶外健身
北卡蔻可將成首位繞月飛行女太空人

北卡蔻可將成首位繞月飛行女太空人

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」