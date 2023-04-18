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北卡最富中產階級區 洛麗-凱瑞居冠

記者王明心╱北卡羅來納州報導
洛麗(上)-凱瑞地區被列為擁有北卡最富有中產階級之地。 (兩地市政府臉書)
洛麗(上)-凱瑞地區被列為擁有北卡最富有中產階級之地。 (兩地市政府臉書)

北卡洛麗-凱瑞地區(Raleigh-Cary)，名列全州15個都會區中最富有的中產階級之地。該地區收入居中的20%家庭年收入在6萬7045元至10萬4142元之間，相較起來，全州收入居中的20%家庭年收入，在4萬4235元至6萬9505元之間。

金融財經網站「全時華爾街」(24/7 Wall Street)表示，強大的中產階級被視為經濟穩定的支柱和經濟增長的關鍵驅動力。中產階級家庭為勞動力市場提供勞動力，其本身也是一個穩定的商品和服務市場。中產階級家庭是創業和創新的引擎，他們的稅金有助於維持對優質公共服務的投資。

可是幾十年來，美國中產階級被掏空了。自1970年代以來，製造業等主要行業的衰退、工資停滯和生活成本上升等因素縮小了美國中產階級，並加劇收入不平等。這個情形不僅影響著數百萬美國家庭，也令決策者擔憂。

儘管全美中產階級面臨挑戰，仍有一些城市的中產階級收入保持較高水平，逆轉了許多其他地區非常明顯的長期趨勢。洛麗-凱瑞地區便是如此。該網站指出，今日絕大多數高薪職位都需要大學學歷。洛麗-凱瑞地區有50.7%的成年人擁有學士或更高學位，而整個北卡的比例僅為34.9%。

此調查的所有數據均來自人口普查局的2021年美國社區調查。該調查對全美384個有可用數據的都會區，審查家庭層面中間20%者的收入範圍，將每個州的中產階級收入分為五層，居最高層的都會區被認為擁有最富有的中產階級。

北卡 人口普查 華爾街

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