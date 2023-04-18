Seohan投資7200萬喬州建廠 增180工作

韓國公司Seohan將耗資7200萬元建廠，為現代汽車位於喬州沿海的電動車廠生產半軸、車軸和煞車系統。圖為現代汽車車廠一景。(現代汽車網站)

韓國公司Seohan將耗資7200萬元建廠，為現代汽車 集團位於喬治亞州沿海的電動汽車裝配廠生產半軸、車軸和煞車系統。

Seohan Group日前宣布，將在沙凡納(Savannah)南部的Midway附近建造工廠，計畫至少雇用180名員工。

Seohan Auto Georgia是繼現代汽車去年5月宣布將在喬州 Ellabell耗資55億元建造電動車 和電池組裝廠後，在該地區宣布建廠的第七家主要供應商。現代車廠預計員工將增至至少8100人，於2025年開始生產汽車。

此後，Seohan和其他六家供應商共承諾投資近20億元，累計將雇用逾4600名員工。

與許多韓國供應商一樣，總部位於首爾的Seohan已為阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)的現代裝配廠和喬州西點(West Point)的起亞(Kia)裝配廠提供零件。Seohan在阿州奧本(Auburn)的兩家工廠生產車軸和驅動軸，分別於2008年和2014年開業。

該公司去年表示，將額外投資這些工廠1350萬，雇用200多名員工加入製造電動車零件。但該公司11日表示，隨著汽車製造商轉向電力驅動，將需要額外產能來製造零件。

「過去幾年電動車市場的持續增長表明，汽車市場的加速變化無可避免，」Seohan Auto Georgia Corp.首席執行長Jung Kee Koo在聲明中表示。「我們相信喬州將成為電動車行業的中心，並將成為Seohan未來發展的前沿，機遇和潛力無限。」

Seohan新設廠將位於自由郡(Liberty) Midway附近95號州際公路旁的商業園區內，計畫可於2024年底開始生產。

Seohan也有資格獲得270萬元的州所得稅抵免，五年內每份工作3000元，前提是每位工人年收入至少為3萬1300元。該州還將支付培訓工人的費用。