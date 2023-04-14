我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

喬州Qcells 接聯邦250萬塊太陽能板訂單

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
副總統賀錦麗(Kamala Harris)日前到訪喬州，參觀西北部擴建中的太陽能電板廠Qcells。她並宣布了美國史上最大的社區太陽能採購計畫。(美聯社)
副總統賀錦麗(Kamala Harris)日前到訪喬州，參觀西北部擴建中的太陽能電板廠Qcells。她並宣布了美國史上最大的社區太陽能採購計畫。(美聯社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)日前到訪喬治亞州，參觀西北部擴建中的Qcells太陽能電板廠。她並宣布了美國史上最大的社區太陽能(community solar)採購計畫，將訂購數百萬塊由包括喬州該廠建造的太陽能電板，足以為三個州的14萬戶家庭和企業供電。

此次訪問是總統拜登「投資美國」(Investing in America)之行的一部分，此舉可能是2024年連任競選活動的前奏。

賀錦麗宣布，Qcells和總部位於維吉尼亞州的Summit Ridge Energy將部署生產共1.2吉瓦(gigawatts)的社區太陽能面板，其中Qcells將承接250萬塊電板訂單。該公司喬州廠約需時八個月來生產滿足這一需求。

此一協議是社區太陽能計畫的一部分，能使人們能夠利用共享太陽能設施，而非僅限於個人住家屋頂所產生的太陽能。

賀錦麗說，此計畫平均會使參與者的能源成本降低10%。

白宮官員表示，該計畫的太陽能電池板將分布在全美350個社區。初步計畫將集中在伊利諾州、馬里蘭州和緬因州。

Qcells於2019年在道爾頓(Dalton)附近開設了太陽能電板廠，現在它已是西半球同類工廠中最大的。1月時，該公司宣布了一項25億元擴張計畫，將其現有設施的容量擴大到3.1吉瓦，同時還將在Cartersville附近建造一座新的3.3吉瓦的工廠。

這兩個工廠預計將於2024年投入生產，並為該州帶來2500個工作。

賀錦麗的訪問凸顯了喬州的戰略地位。道爾頓以其地板和地毯行業而聞名，並位於喬州的深紅區域，這裡是前總統川普的堡壘，以及保守派聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)的家鄉。

Qcells並非唯一一家在喬州保守地區開展業務的公司。電動車公司Rivian計畫在摩根郡(Morgan)和沃爾頓(Walton)郡建造價值50億元的工廠；現代汽車集團正在布賴恩郡(Bryan)建設價值55.4億元的電動車廠；Qcells的新廠則位於巴托郡(Bartow)。儘管拜登在上次總統大選中以微弱優勢贏得喬州，但上述的這些郡在2020年都由川普輕鬆拿下。

而在聯邦以氣候為重點的激勵措施以及州和地方激勵措施的推動下，喬州已成為全美乾淨科技製造業(clean tech manufacturing)的領導者。該州兩黨高層都將這些新興綠色工作歸功於自己。

Qcells表示，民主黨的健康和氣候法案使擴張成為可能，但同時也感謝共和黨州長坎普(Brian Kemp)辦公室提供有利可圖的稅收優惠和勞動力計畫。

對此，坎普批拜登政府試圖把Qcells的成果攬在自身，因為「Qcells自2019年開業以來，一直是喬州的重要合作夥伴，雙方密切攜手遠早於華府政客。」

喬州 賀錦麗 拜登

上一則

喬州今年已出現32次龍捲風 超越往年

下一則

馬州蒙郡高中裝電子菸偵測器 學生須戴名牌

延伸閱讀

美機密情報文件外洩案 拜登首度暗示就快找出藏鏡人

美機密情報文件外洩案 拜登首度暗示就快找出藏鏡人
出任眾院議長屆滿100天 麥卡錫蜜月期結束

出任眾院議長屆滿100天 麥卡錫蜜月期結束
拜登將在愛爾蘭國會演說 強調美愛關係密切

拜登將在愛爾蘭國會演說 強調美愛關係密切
上任首赴愛爾蘭尋根訪問 拜登受巨星級歡迎

上任首赴愛爾蘭尋根訪問 拜登受巨星級歡迎
川普民調領先德桑提斯 小輸拜登

川普民調領先德桑提斯 小輸拜登
尾氣排放限制 環保署設新規

尾氣排放限制 環保署設新規

熱門新聞

台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
費城等大城市在2021年間出現Z世代居民增加、其他世代居民減少的現象。圖為費城一處住宅外懸掛招租廣告。(美聯社)

老少大不同 費城Z世代湧入 長者逃離

2023-04-12 13:28
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見