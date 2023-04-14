喬州Qcells 接聯邦250萬塊太陽能板訂單

副總統賀錦麗(Kamala Harris)日前到訪喬州，參觀西北部擴建中的太陽能電板廠Qcells。她並宣布了美國史上最大的社區太陽能採購計畫。(美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)日前到訪喬治亞州，參觀西北部擴建中的Qcells太陽能電板廠。她並宣布了美國史上最大的社區太陽能(community solar)採購計畫，將訂購數百萬塊由包括喬州 該廠建造的太陽能電板，足以為三個州的14萬戶家庭和企業供電。

此次訪問是總統拜登 「投資美國」(Investing in America)之行的一部分，此舉可能是2024年連任競選活動的前奏。

賀錦麗宣布，Qcells和總部位於維吉尼亞州的Summit Ridge Energy將部署生產共1.2吉瓦(gigawatts)的社區太陽能面板，其中Qcells將承接250萬塊電板訂單。該公司喬州廠約需時八個月來生產滿足這一需求。

此一協議是社區太陽能計畫的一部分，能使人們能夠利用共享太陽能設施，而非僅限於個人住家屋頂所產生的太陽能。

賀錦麗說，此計畫平均會使參與者的能源成本降低10%。

白宮官員表示，該計畫的太陽能電池板將分布在全美350個社區。初步計畫將集中在伊利諾州、馬里蘭州和緬因州。

Qcells於2019年在道爾頓(Dalton)附近開設了太陽能電板廠，現在它已是西半球同類工廠中最大的。1月時，該公司宣布了一項25億元擴張計畫，將其現有設施的容量擴大到3.1吉瓦，同時還將在Cartersville附近建造一座新的3.3吉瓦的工廠。

這兩個工廠預計將於2024年投入生產，並為該州帶來2500個工作。

賀錦麗的訪問凸顯了喬州的戰略地位。道爾頓以其地板和地毯行業而聞名，並位於喬州的深紅區域，這裡是前總統川普的堡壘，以及保守派聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)的家鄉。

Qcells並非唯一一家在喬州保守地區開展業務的公司。電動車公司Rivian計畫在摩根郡(Morgan)和沃爾頓(Walton)郡建造價值50億元的工廠；現代汽車集團正在布賴恩郡(Bryan)建設價值55.4億元的電動車廠；Qcells的新廠則位於巴托郡(Bartow)。儘管拜登在上次總統大選中以微弱優勢贏得喬州，但上述的這些郡在2020年都由川普輕鬆拿下。

而在聯邦以氣候為重點的激勵措施以及州和地方激勵措施的推動下，喬州已成為全美乾淨科技製造業(clean tech manufacturing)的領導者。該州兩黨高層都將這些新興綠色工作歸功於自己。

Qcells表示，民主黨的健康和氣候法案使擴張成為可能，但同時也感謝共和黨州長坎普(Brian Kemp)辦公室提供有利可圖的稅收優惠和勞動力計畫。

對此，坎普批拜登政府試圖把Qcells的成果攬在自身，因為「Qcells自2019年開業以來，一直是喬州的重要合作夥伴，雙方密切攜手遠早於華府政客。」