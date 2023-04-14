喬州今年已出現32次龍捲風 超越往年

今年到目前為止，喬州已經發生了32起龍捲風，超過了往年平均。圖為日前喬州一小鎮遭龍捲風肆虐後的景象。(美聯社)

今年迄今為止，全美惡劣天氣發生頻繁。根據國家氣象局(National Weather Service)表示，今年到目前為止，喬州 已經出現32次龍捲風 ，超過了往年正常發生的次數。

該機構表示，喬州以往平均每年的龍捲風數量是25到30次。

「當遇到反聖嬰(La Nina)現象時，龍捲風就會非常活躍，」Fox5電視台的氣象專家希爾(Jeff Hill)說。「這不僅是我們這裡，西岸也是。」

國家氣象局表示，今年龍捲風在喬州北部和中部已造成38人受傷，兩人死亡。

氣象學家表示，據統計，4月是喬州龍捲風最活躍的月份，但今年4月到目前為止仍相對平靜。

根據喬州緊急狀況管理及土地安全局(GEMA)表示，龍捲風是喬州與天氣相關的頭號殺手。由於龍捲風可以在無預警的情況下迅速發展，民眾應做好準備迅速行動。一年中的任何時候都可能發生龍捲風，因此提前做好準備至關重要。

GEMA給予民眾的提醒如下：

• 暴風雨可能會突然襲來，且當各自家人身處異地時也可能會發生，因此請制定一個家庭通訊計畫。

• 準備好至少足夠三天分量的工具包，裡面包括飲用水、食物、收音機、電池、手電筒、急救箱，消毒酒精，地圖等。並事前熟悉龍捲風相關術語。

• 龍捲風觀察預報(tornado watch)發布時，意味著天氣條件有利於龍捲風的發展；龍捲風警告(tornado warning)發布時，意味著龍捲風正在發展或預計很快會在所在地發展，民眾需立即避難。

• 提前確定龍捲風警告發布時避難的地點。防風地窖(storm cellars)或地下室是最好的地方。如果沒有地下室，最好的選擇是在最低樓層的內部房間或走廊。

• 在高樓時，盡可能前往較低樓層的小型室內房間或走廊。

• 民眾也可考慮在家中建造一個安全室(safe room)，可在聯邦緊急事務管理局網站上找到更多資訊：tinyurl.com/2p8wtsva。