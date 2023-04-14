我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

喬州今年已出現32次龍捲風 超越往年

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
今年到目前為止，喬州已經發生了32起龍捲風，超過了往年平均。圖為日前喬州一小鎮遭龍捲風肆虐後的景象。(美聯社)
今年到目前為止，喬州已經發生了32起龍捲風，超過了往年平均。圖為日前喬州一小鎮遭龍捲風肆虐後的景象。(美聯社)

今年迄今為止，全美惡劣天氣發生頻繁。根據國家氣象局(National Weather Service)表示，今年到目前為止，喬州已經出現32次龍捲風，超過了往年正常發生的次數。

該機構表示，喬州以往平均每年的龍捲風數量是25到30次。

「當遇到反聖嬰(La Nina)現象時，龍捲風就會非常活躍，」Fox5電視台的氣象專家希爾(Jeff Hill)說。「這不僅是我們這裡，西岸也是。」

國家氣象局表示，今年龍捲風在喬州北部和中部已造成38人受傷，兩人死亡。

氣象學家表示，據統計，4月是喬州龍捲風最活躍的月份，但今年4月到目前為止仍相對平靜。

根據喬州緊急狀況管理及土地安全局(GEMA)表示，龍捲風是喬州與天氣相關的頭號殺手。由於龍捲風可以在無預警的情況下迅速發展，民眾應做好準備迅速行動。一年中的任何時候都可能發生龍捲風，因此提前做好準備至關重要。

GEMA給予民眾的提醒如下：

• 暴風雨可能會突然襲來，且當各自家人身處異地時也可能會發生，因此請制定一個家庭通訊計畫。

• 準備好至少足夠三天分量的工具包，裡面包括飲用水、食物、收音機、電池、手電筒、急救箱，消毒酒精，地圖等。並事前熟悉龍捲風相關術語。

• 龍捲風觀察預報(tornado watch)發布時，意味著天氣條件有利於龍捲風的發展；龍捲風警告(tornado warning)發布時，意味著龍捲風正在發展或預計很快會在所在地發展，民眾需立即避難。

• 提前確定龍捲風警告發布時避難的地點。防風地窖(storm cellars)或地下室是最好的地方。如果沒有地下室，最好的選擇是在最低樓層的內部房間或走廊。

• 在高樓時，盡可能前往較低樓層的小型室內房間或走廊。

• 民眾也可考慮在家中建造一個安全室(safe room)，可在聯邦緊急事務管理局網站上找到更多資訊：tinyurl.com/2p8wtsva。

龍捲風 喬州

上一則

榮光會與大鵬聯誼會 祭悼二戰空軍先烈

下一則

喬州Qcells 接聯邦250萬塊太陽能板訂單

延伸閱讀

龍捲風吹翻倉庫 害57人遭解雇

龍捲風吹翻倉庫 害57人遭解雇
龍捲風保險理賠 等同風災支付

龍捲風保險理賠 等同風災支付
才4月初 已有478龍捲風襲美奪63命 接近年均71死

才4月初 已有478龍捲風襲美奪63命 接近年均71死
龍捲風橫掃密蘇里州 波靈傑郡民宅變碎片 至少5死

龍捲風橫掃密蘇里州 波靈傑郡民宅變碎片 至少5死
房子整面翻了過來…龍捲風橫掃密蘇里州 至少5死

房子整面翻了過來…龍捲風橫掃密蘇里州 至少5死
惡劣天氣又報到 伊州再陷龍捲風威脅

惡劣天氣又報到 伊州再陷龍捲風威脅

熱門新聞

台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
費城等大城市在2021年間出現Z世代居民增加、其他世代居民減少的現象。圖為費城一處住宅外懸掛招租廣告。(美聯社)

老少大不同 費城Z世代湧入 長者逃離

2023-04-12 13:28
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見