對待女性排名 阿州、喬州表現差

儘管在全美大多數州，女性人口多於男性，但根據個人理財網站WalletHub最近的一項「2023年對待女性最佳╱最差州」(2023's Best & Worst States for Women)的研究顯示，在許多地區女性依舊比男性吃虧。其中，喬治亞州名列全美對於女性最糟的州之一，排名全美第46位；南卡位居第45位，阿拉巴馬第47位。

女性在全美政治上的代表性也不成正比。雖說女性占了美國所有人口的近51%，但僅占了聯邦參議院的24%席次和眾議院的28%。

該報告指出，全美最適合女性的州包括排名首位的佛蒙特州 和排名第二的紐約州 。麻薩諸塞州、明尼蘇達州和康乃狄克州則分居第三至第五。

對女性最糟糕的州則多在南部。敬陪末座者為奧克拉荷馬州 ；倒數第二至五為則為密西西比州、路易斯安那州、阿肯色州及阿拉巴馬州。

為了確定女性的生活狀況及她們可以在哪裡找到最佳機會，WalletHub比較了全美50個州和華盛頓特區的25個相關於女性生活水平的關鍵指標，包括了女性員工的收入中位數；女性失業率、貧窮率、投票率及殺人比率；女性擁有企業比率、女性高中畢業比率、女性未有健保比率及女性預期壽命等。

全美在女性經濟和社會福祉上表現最佳的為明州、佛蒙特州以及紐約州；在女性醫療保健和安全上表現最佳者則為麻州、新澤西州及佛蒙特州。

喬州在女性經濟和社會福祉的排名排在第49位，在女性醫療保健和安全排名中位居第37位。該州在一些關鍵指標項表現特別差，像是女性未獲保險比率以及高中畢業比率，都位居全美最後幾位。

根據該報告採用2020年總統大選的數據也指出，平均上來說，藍州相較於紅州對於女性較友善。

完整報告可查看：tinyurl.com/5kpcx5j9。