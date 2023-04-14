榮光會與大鵬聯誼會 祭悼二戰空軍先烈

亞特蘭大榮光聯誼會及美東南區空軍大鵬聯誼會，日前到喬治亞州班寧堡(Fort Benning)軍人公墓，祭悼在二戰中犧牲的空軍先烈。(榮光會提供)

亞特蘭大 榮光聯誼會及美東南區空軍大鵬聯誼會日前前往喬治亞州班寧堡(Fort Benning)軍人公墓，祭悼在二戰中犧牲的中華民國 空軍先烈。

當天出席者，包括了中華民國退輔會駐美國退伍軍人事務組組長倪邦臣夫婦、秘書程國峰、亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵、副領事吳姿穎；以及榮光會理事長朱安生、大鵬聯誼會會長喬為智、副理事長楊彥純、康以瀛及前理事長葉竣圖、王本桓，以及財務長俞基石等人。

中華民國在1941年時已獨力抵抗日本侵略四年。同年日本偷襲珍珠港，美國對日宣戰，中華民國得以與盟國聯手對抗敵人，美國也加大對中華民國的援助。在此時空背景下，中華民國先後送出500多人到美接受飛行訓練，其中50餘人或因天候因素、機械故障、或因指揮管制問題而失事殉職。其中五名烈士，長眠於喬州班寧堡軍人公墓，距今已80餘年。

此五位烈士為吳剛：1917年出生，籍貫北平市，得年25歲；梁建中：1919年出生，籍貫河南 新蔡，得年23歲；陳衍鑑：1919年出生，籍貫廣東興寧，得年23歲；李其嘉：1916年出生，籍貫廣東鶴山，得年26歲；李勛：1918年出生，籍貫河南安化，得年22歲。