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榮光會與大鵬聯誼會 祭悼二戰空軍先烈

【亞特蘭大訊】
亞特蘭大榮光聯誼會及美東南區空軍大鵬聯誼會，日前到喬治亞州班寧堡(Fort Benning)軍人公墓，祭悼在二戰中犧牲的空軍先烈。(榮光會提供)
亞特蘭大榮光聯誼會及美東南區空軍大鵬聯誼會，日前到喬治亞州班寧堡(Fort Benning)軍人公墓，祭悼在二戰中犧牲的空軍先烈。(榮光會提供)

亞特蘭大榮光聯誼會及美東南區空軍大鵬聯誼會日前前往喬治亞州班寧堡(Fort Benning)軍人公墓，祭悼在二戰中犧牲的中華民國空軍先烈。

當天出席者，包括了中華民國退輔會駐美國退伍軍人事務組組長倪邦臣夫婦、秘書程國峰、亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵、副領事吳姿穎；以及榮光會理事長朱安生、大鵬聯誼會會長喬為智、副理事長楊彥純、康以瀛及前理事長葉竣圖、王本桓，以及財務長俞基石等人。

中華民國在1941年時已獨力抵抗日本侵略四年。同年日本偷襲珍珠港，美國對日宣戰，中華民國得以與盟國聯手對抗敵人，美國也加大對中華民國的援助。在此時空背景下，中華民國先後送出500多人到美接受飛行訓練，其中50餘人或因天候因素、機械故障、或因指揮管制問題而失事殉職。其中五名烈士，長眠於喬州班寧堡軍人公墓，距今已80餘年。

此五位烈士為吳剛：1917年出生，籍貫北平市，得年25歲；梁建中：1919年出生，籍貫河南新蔡，得年23歲；陳衍鑑：1919年出生，籍貫廣東興寧，得年23歲；李其嘉：1916年出生，籍貫廣東鶴山，得年26歲；李勛：1918年出生，籍貫河南安化，得年22歲。

中華民國 亞特蘭大 河南

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