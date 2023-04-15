春季大掃除是時候該清潔通風管道了　通風管每年積累40磅以上灰塵和過敏原 找除塵專家Sky Air Duct幫忙

平均房屋通風管每年40磅以上灰塵和過敏原。(Sky Air Duct提供)

一般人可能不知道室內造成的空氣污染平均竟是室外的2到5倍，更恐怖的是平均房屋通風管每年累積40磅以上灰塵和過敏 原，這也就是為何American Cleaning Institute(CleaningInstitute.org)最近公布的2023年調查顯示，74% 的美國人認為每年都應進行至少一次春季大掃除。不過，房屋排氣通風管、烘乾機通風口、煙囪和壁爐、以及地毯清洗等工作，都可以交給專業又正直勤奮的Sky Air Duct & Carpet Cleaning公司處理。

服務亞特蘭大 地區已超過10年的Sky Air Duct東主Ben，是名虔誠的基督徒。他待人接物與工作的態度，建立在強調家庭價值觀的基礎上：善良、正直和勤奮。「我們相信通過優質的工作和卓越的客戶服務，對待我們的客戶。我們的承包商涵蓋範圍廣泛的服務，並期待幫助您改善或維修您的家。」

Ben指出，大家經常忽略室内粉塵，據科學統計，室內造成的空氣污染平均是室外的2到5倍，因為無論是商用建物、辦公室和自家住宅的空調風槽、通風管道、地毯和地板、甚至是清潔衣服的洗衣烘乾機，都是藏污納垢的元凶！現在可將這個問題交給除塵專家Sky Air Duct公司，讓他們以最新專業設備、敬業精神和合理收費，還您一個清潔溜溜的生活環境。

Sky Air Duct公司服務項目包括清潔通風管、烘乾機通風口、煙囪和壁爐、以及地毯清洗。他們的專業員工每天駕駛著裝載強大清潔設備的箱型車，穿梭在亞特蘭大都會 區大街小巷。

研究指出，粉塵不僅散布在房子舉目所及的空間中，還隱藏在天花板、牆面、地板內管道，或是煙囪和壁爐，這些清潔工作常常為人們忽視。即使使用空氣清淨機，也只是「鋸箭療傷」，治標不治本。因為據美國國家空氣管道清潔器協會(National Air Duct Cleaners Association)調查，平均房屋通風管每年累積40磅以上灰塵和過敏原，這些粉塵中不光是有害健康的灰塵、污垢、寵物與人類皮屑和碎屑，還有讓人嚴重生病的細菌、病毒、黴菌孢子。而且這些堆積物阻礙空氣在管道中流動，導致空調長時間運轉，耗費更多電力和金錢。

許老板指出，空氣管道用於將空氣從空調HVAC 系統排出和輸送到整個家庭，這些隱藏在牆壁後面的通風管道，是一年四季為整個家庭輸送冷暖空氣的重要通道。他們投資了市場上最新的設備和最好的清潔解決方案，在清潔的同時又確保對全家大小和寵物是安全的。

這名除塵專家建議，通常一戶人家或商家一到兩年要進行管道簡單的清理；3到4年要作大型徹底清潔；但若是家中養有寵物、有吸煙和過敏嚴重者，則得每年至少清潔一次。

他還表示，正確清潔和維護煙囪和壁爐、烘乾機通風口清潔、與地毯清潔，都與身體的健康息息相關。而煙囪、壁爐、烘乾機若是忽略了清理工作，還極有可能發生火災等致命危險。