北卡美中經文會 州長官邸交流

美中經濟文化協會(CAECA)在州長官邸舉行春夏盛會。(記者王明心／攝影)

美中經濟文化協會(CAECA)10日在州長官邸舉行春夏盛會，百餘人到場參加，包括州長夫人、州務卿、兩黨州長候選人、國會議員、市長、市議員、郡議員等40多位貴賓。創會董事長衛高榮引用州務卿的名言「文化交流是促進國家之間理解的最快方式」，希望此次盛會能讓美國政壇和華人 社區有更密切的接觸。

衛高榮介紹該會成立於2015年12月，旨在提供一個友好互助的平臺，以促進美中兩國的經濟和文化合作。過去8年中，該會在北卡 舉辦了200多場活動，也為多位國會議員、州長，以及聯邦、州和地方官員募款助選。最近一次是去年10月為國會議員Nickel舉辦的籌款活動，籌集了3萬多美元的競選基金。

州長夫人Kristin Cooper歡迎大家光臨剛裝修完畢不久的官邸，祝盛會成功。國會議員Deborah Russ願意為亞太裔(AAPI)發聲，促進彼此間的理解與合作。非裔國會議員Valerie Foushee讚揚華裔 在教育和科研的貢獻，勉勵大家為互相尊重的多元化社會努力。

州務卿馬歇爾(Elain Marshall)說政黨會輪替，但民間友誼不變，推崇民間外交的功效。美國華人全國委員會(UCA) 聯合創辦人梁捷揚表示該會去年支持的Nickel和劉廣亞都當選，鼓勵華人參政議政。他為當天盛會捐款1000元，North State銀行的Kyle Smith也贈款500元。

即將競選共和黨州長候選人的北卡財務長Dale Folwell說北卡的繁榮發展是大家共同的努力，他會守護北卡的財富，用於該用之處。民主黨州長候選人，北卡首席檢察官Josh Stein當天無法出席，由代表代讀信函，感激華人的才華、熱情、觀點和文化，使北卡成為一個好地方。他願與大家一起努力，共同建設更安全、更強大的北卡。

前國會議員麥奇希克(Floyd McKissick)強調不同文化間互相了解和尊重的重要性，提醒中國的投資有助經濟發展。州議員劉廣亞介紹在場官員，稱他們為「真正的朋友」。州議員Maria Cervania說如果沒有華裔，北卡就不會成為如此美好之地。

此外，還有北卡工業委員會專員Jessica Holmes、維克郡Vickie Adamson、Donald Mail、Morrisville市長TJ Cawley、凱瑞市議員Lori Bush和候選人朱耕野(Ken Chu)、北卡州大高級副教務長陳航和工業設計系主任劉彩露、南北卡商會會長王晴、凱瑞前警長Jerry McCormick皆上台致詞。