南北卡華人工商會 邀議長論政

南北卡華人工商總會(CCCC) 舉行午餐溝通會(上)，受邀嘉賓與部分理事合影。(記者王明心／攝影)

南北卡 華人工商總會(CCCC)6日於G58舉行午餐溝通會，邀請北卡眾議院議長摩爾(Tim Moore)和幾位眾議員 參加，讓40多位該會會員、亞裔 商界和社區領袖聽取立法者對重要問題的見解，也讓議員們更加了解華人社區的想法和關注。

南北卡商會會長王晴介紹摩爾自2015年以來一直擔任北卡眾議院議長，取得多項重大立法成就，包括降低個人和公司稅率的稅收改革、增加對K-12教育的資助與擴大家庭擇校權益、支持多項減少政府官僚作風和簡化商業監管的改革舉措、支持對基礎設施的重大投資等。

摩爾幽默地自嘲像他這樣的「胖子」最不想耽誤吃飯，請大家在他發言時盡量進食無妨。他說北卡歡迎不同族裔、背景的人，大家一起努力奮鬥，共同建設北卡為美好家園。北卡被評選為最佳經商之州，吸引國內外各行各業來投資，包括日本豐田汽車和越南VinFast電動車廠等。他感謝在座者對北卡經濟發展的貢獻，表示會好好管理北卡的預算，讓所有來此成家立業的人都知道北卡是正確的選擇。

州眾議員龍岱偉(David Willis)是中國女婿，笑說這個餐會讓他的妻子羨慕不已。州眾議員劉廣亞提到她進眾議院後意外發現兩黨合作良好，希望華人社區與兩黨都保持互動關係。州眾議員強生(Jake Johnson)述說北卡在寬頻發展所投入的努力，確保所有的學生都可上網學習。

州眾議員勞瑞(Jarrod Lowry)說自己有三個月大的女兒，一定要確定北卡能夠提供良好教育。前參議員Tommy Tucker回憶他去過中國兩次，讚揚那裡的人民友善，肯定來美定居華人共建家園的心志。該會副會長陳海娜感謝摩爾支持起訴歧視亞裔入學的大學，使亞裔孩子有平等的受教育機會。

創會會長楊華東表示當天除了一位亞裔民主黨議員外，其他都來自共和黨，粉碎共和黨反移民的謊言。他特別稱許北卡參眾兩院沒有跟隨德州，南卡等州限制外國人在美置產。北卡對多元文化的寬廣胸懷、淳樸善良的民情、優美的環境和四季分明的氣候，都奠定經濟和社會持續健康發展的基石。該會在這樣的大環境下快速發展，會員每年創造的GDP超過10億元，同時與各級社會團體保持合作交流，積極回饋社區，幫扶困難家庭，展示新一代亞裔社區的社會責任感。