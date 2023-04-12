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北卡看板／北卡綠堡4月至10月 免費戶外健身

記者李君蘭

北卡綠堡(Greensboro)公園和娛樂局將與綠堡YMCA合作，於4月至10月為公眾提供免費戶外健身課程。活動期間每周都會有新課程開放，包括高強度間歇訓練、普拉提(Pilates)、瑜伽、Zumba舞等。活動免費，所有年齡層都可參加。

具體活動如下：

躁動春天系列：周二下午6時

• 4月18日：401 Cumberland St., Greensboro, NC 27401

• 4月25日：501 Guilford Ave., Greensboro, NC 27401

身心系列：周四下午6時

• 即日起至5月4日, Bicentennial Gardens

• 5月11日至6月8日, Gateway Gardens

• 9月7日至28日, Lake Higgins

• 10月5日至26日, Country Park

綠道系列：周二下午6時

• 5月2日至9月26日(7月4日除外)：475 Spring Garden St., Greensboro, NC 27401

• 10月3日至24日：442 Gorrell St., Greensboro, NC 27406

民眾可發手機短信OUTDOOR至：(844)765-7664詢問是否因天氣取消，也可上網：www.greensboro-nc.gov/Fitness查詢更多活動。

健身 北卡 手機

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