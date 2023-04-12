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北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

記者王明心／北卡羅來納州報導
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

評比網站Niche日前公布北卡最宜居地區，凱瑞(Cary)在榜單中排名第一，其他名列前10的城市，則分布在三角地區和大夏樂(Charlotte)地區。

居榜首的凱瑞位於首府洛麗郊區，有很多餐館、咖啡店和公園，居民往往持有溫和政治觀點，公立學校評價很高。凱瑞人口有17萬1603人，家庭收入中位數11萬3782元，房價中位數40萬4300元，房租中位數1392元。38%的居民有學士學位，32%有碩博士學位。

第二名的莫里斯威爾(Morrisville)也在洛麗郊區，和凱瑞一樣同屬維克郡。大多數居民擁有自己的房屋，政治傾向自由派，公立學校評價很高。該鎮人口2萬8824 人，家庭收入中位數10萬6891元，房價中位數35萬8800元，房租中位數1557元。39%的居民有學士學位，32%有碩博士學位。

大夏樂地區的梅克倫堡郡(Mecklenburg)囊括接下來四個名次。第三名的Dilworth人口有2674人，許多年輕專業人士居住該地。家庭收入中位數14萬7110元，房價中位數59萬5586元，房租中位數1662元。52%的居民有學士學位，37%有碩博士學位。

第四名的Davidson同樣有許多年輕專業人士，人口1萬4644人，家庭收入中位數14萬1845元，房價中位數47萬8000元，房租中位數1352元。44%的居民有學士學位，31%有碩博士學位。

第五名的Uptown人口6468人，居民大多租屋而居。家庭收入中位數10萬997元，房價中位數40萬1283元，房租中位數1670元。49%的居民有學士學位，27%有碩博士學位。

此後五名依序為夏樂地區的Cherry；三角地區的Apex、Carrboro；夏樂地區的Providence Estates East和Providence Plantation。

凱瑞(Cary)是北卡最宜居之地榜首，有大城市便利，也有小鎮風情。(記者王明心／...
凱瑞(Cary)是北卡最宜居之地榜首，有大城市便利，也有小鎮風情。(記者王明心／攝影)

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