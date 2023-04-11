喬州攝影棚總面積全美第2大 超越紐約

喬治亞州已成為全美第二大電影和電視製作場地。其攝影棚面積已超越紐約，僅次於洛杉磯。(georgia.org)

喬治亞州擁有300萬平方呎的攝影 棚(sound stages)，目前它是全美第二大電影 和電視製作場地，已超越紐約，僅次於洛杉磯。

根據非營利組織FilmLA一份新的報告，洛杉磯擁有620萬平方呎的攝影棚場地，目前仍位居全國第一。紐約擁有280萬平方呎的攝影棚。該報告還追踪了其他「具競爭力地區」，包括英國、加拿大安大略省和英屬哥倫比亞省。喬州 在所有地點中排名第四。

該報告引用了2021年的數據指出，喬州的攝影棚場地從2010年的4萬5000平方呎，擴張到2022年超過300萬平方呎，這包括了專用和改造的攝影棚。

在FilmLA前一年2022年的報告中，喬州攝影棚場地面積在美國排名第三，位於洛杉磯和紐約之後，並在所有具競爭力地區中排名第六。

FilmLA是洛杉磯市和郡的官方電影辦公室。報告指出，所有這些具競爭力地區都計畫未來將現有基礎設施擴大數百萬平方呎，用以加強對電影製片人的吸引力。尤其對於提供慷慨稅收優惠和津貼的地區，其吸引力更加強大。

喬州電影辦公室主任托馬斯(Lee Thomas)在一份聲明中說，喬州電影業的花費去年破紀錄達到44億元。「如果沒有民營公司對本州電影基礎設施的巨大投資，我們不可能取得這一成就。喬州將繼續與他們合作，為州民創造更多機會。」

一位發言人先前告訴「亞特蘭大商業紀事報」(Atlanta Business Chronicle)，喬州還有許多攝影棚建設項目正進行中，包括位於法耶特維爾(Fayetteville)的松林製片廠(Trilith Studios)計畫進行大規模擴建，使該廠其總體製片場地增加700畝，達到170萬平方呎。

Assembly Studios正在多拉維爾(Doraville)建造19個攝影棚，將於今夏開放。NBC環球集團(NBC Universal Media)已與其簽署為期15年租約，以管理攝影棚和製作空間。

獅門娛樂公司(Lions Gate Entertainment Corp.)將成為道格拉斯郡(Douglas)新興影視製作中心的主要租戶。

另外，一個名為Kane Studios的項目將為Chattahoochee Hills創建價值7億元的電影製作園區。(林淑真)