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艾布蘭任教霍華德大學 不放棄再參選

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)將加入華盛頓特區的霍華德大學(Howard University)擔任教職，(霍華德大學校友會臉書)
喬州民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)將加入華盛頓特區的霍華德大學(Howard University)擔任教職，(霍華德大學校友會臉書)

喬治亞州民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)將加入華盛頓特區的霍華德大學(Howard University)擔任教職，這是她在去年第二次競選州長敗給共和黨坎普(Brian Kemp)後的職場新起步。

霍華德大學是美國歷史最頂尖的非裔大學之一，該校表示將從9月起任命艾布蘭為沃爾特斯種族和非裔政治捐贈主席(Ronald W. Walters Endowed Chair for Race and Black Politics)。

該大學表示，艾布蘭將不會成為傳統全職教員，但她會講課、邀請演講嘉賓並主持研討會；並將跨多個學術部門工作，專注於解決非裔和其他弱勢群體面臨問題的「現實世界解決方案」。艾布蘭仍將住在亞特蘭大。

自從州長選戰失利以來，艾布蘭的下一步行動一直備受關注。2月份，她在奈及利亞(Nigeria)擔任國際選舉觀察員，並持續宣傳她的兒童讀物Stacey's Remarkable Books，並宣布將於5月開始為成年人讀物Rogue Justice做宣傳。3月時，艾布蘭被任命為Rewiring America的高級顧問，該組織是一個為促進清潔能源和電氣化的組織。

艾布蘭在2018年創造了歷史，成為第一位被主要政黨提名為州長候選人的非裔女性。作為喬州民主黨領袖，她在2022年州長選舉中沒有受到黨內挑戰。但現在她輸了兩次，且喬州民主黨還有兩位民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)和沃諾克(Raphael Warnock)，其政界地位尚不明朗。

1月時，艾布蘭在接受巴里摩爾(Drew Barrymore)採訪時對重返政壇持開放態度，她說「我可能會再次參選」。

艾布蘭來自密西西比，畢業於亞特蘭大歷史悠久的頂級黑人學府的斯佩爾曼學院(Spelman College)，並在那裡擔任兼任教授。她曾是亞特蘭大市副檢察官，也是喬州眾議會的少數黨領袖、曾在多家初創公司任職的企業家和投票權活動家。

民主黨 非裔 喬州

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