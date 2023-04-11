喬州富頓郡、底克甫郡 疫後人口反彈

亞特蘭大 都會區的底克甫郡(DeKalb)和富頓郡(Fulton)，在經歷2020年因疫情 人口下降後，2021年至2022年的人口反彈，增加了好幾千至上萬不等的居民。

根據美國人口普查局的最新估計，從2021年7月1日到2022年7月1日，富頓郡的人口增長數在亞城都市區維持領先，共增加了1萬2000多名居民。亞城東區的底克甫郡人口則增加了約3500人。

這兩個郡在前一年內失去了居民，很大部分是因疫情早期流行時封城 趨勢所致。在2020年封城期間，人們被關在家裡並遠端工作，不需要每天通勤至辦公室，許多亞特蘭大居民因此選擇搬到郊區尋找更大的房子。

谷內郡(Gwinnett)的人口增幅位居第二，增加了約1萬200人。富頓郡和谷內郡是亞城都會區中唯二人口增長超過1萬人的郡。

亞城都會區則另有29個郡，其人口增長低於7萬9000人。

道森郡(Dawson)的人口增幅為該都會區中最大，增加了約1660名居民，增幅為5.8%。這是該郡人口連續第二年增長超過5%。賈斯柏郡(Jasper)和拉馬爾郡(Lamar)則是其他兩個增長超過4%的郡。

克萊頓郡(Clayton)則經歷了人口減少。

由於投資者湧入，克萊頓郡在疫情流行初期的房價增長最為強勁，但近一年來失去了約750名居民，減少了0.25%。

富頓郡仍是亞特蘭大和喬治亞州人口最多的郡，擁有107萬4634名居民。谷內郡以97萬5353人居次。第三至第五位分別為卡布郡(Cobb)的77萬1952人、底克甫郡76萬2820人和克萊頓郡的29萬6564人。