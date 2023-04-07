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亞城機場創舉 擬試行自動駕駛車

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
MARTA計畫在亞特蘭大國際機場周圍測試的自動駕駛汽車，以舒緩公共交通。(AACIDs網站)
MARTA計畫在亞特蘭大國際機場周圍測試的自動駕駛汽車，以舒緩公共交通。(AACIDs網站)

亞特蘭大都會快速交通管理局(MARTA)計畫在亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)周圍，試行最多可搭載六名乘客的自動駕駛汽車，藉此舒緩交通。

MARTA的規畫和資本項目委員會(Planning and Capital Programs Committee)在日前一場會議中，提議向有興趣幫助啟動個人快速交通(personal rapid transit, PRT)試點項目的公司徵集提案。MARTA首席執行長格林伍德(Collie Greenwood)表示，公司預計最多花費1000萬元，用於在5到25個站點之間試行小型車輛。

「我們正在評估這種新興技術的速度、容量、成本和能力，以滿足我們社區不斷變化的需求，」格林伍德說。

PRT也稱為podcars，或引導╱軌道出租車，是一種公共交通方式，是在專門建造的導軌網絡上運行的小型低容量自動車輛。

MARTA將與亞特蘭大機場社區改善區域(ATL Airport Community Improvement Districts, AACIDs)合作開展此試點項目。近年來，AACIDs探索了在該地運行PRT的可能性。AACIDs執行董事Gerald McDowell此前告訴亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)，PRT系統可能會在2025年第一季度正式投入運營。

全球目前只有少數PRT系統在運行。由於車輛容納大量乘客的能力有限，一些公交倡導者對此模式持懷疑態度。但支持者將其視為短距離運送乘客的經濟高效選擇。

PRT最突出的例子之一可以在西維吉尼亞州的摩根敦(Morgantown)找到，其系統自1975年起便開始運行。喬治亞州桃樹角市(Peachtree Corners)也已在其技術園區周圍運行自動駕駛巴士。卡布郡(Cobb)官員也計畫可能會在坎伯蘭(Cumberland)地區為類似服務建造一條專用車道。

目前還不清楚擬議的車站將在哪裡試點建造。該機構項目開發代理主任阿諾德(Marcus Arnold)說，最初路線將側重於改善機場國內和國際航站樓之間的連接。他說，目前已確定了大約75到100個站點，做為未來設站的參考。

阿諾德說，該試點可以作為按需(on-demand)或定期服務進行測試。他說，這些車輛將以每小時15至25哩的速度行駛，輪胎採用混凝土、懸掛鋼軌或支撐鋼軌。

亞特蘭大 機場 西維吉尼亞州

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