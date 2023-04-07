喬州白卡用戶 重啟每年驗證資格

隨著公衛緊急狀態將結束，白卡使用者的年度驗證即將重新啟動。(美聯社)

與其他州一樣，喬治亞州要求所有使用醫療補助(Medicaid，又稱白卡 )的人每年需重新驗證其福利。但在聯邦流行病公衛緊急狀態下，所有的白卡都自動延長了三年。但隨著公衛緊急狀態將結束，白卡的年度驗證系統即將重新啟動。

大多數白卡參保者可重新申請並繼續其白卡保險 ，或是轉投另一種保險。但有些人(據估計多達12萬8000人)將從白卡計畫中退出，最終沒有保險。平價醫療法案(ACA)的市場會是白卡使用者轉向新保險最常見的目的地之一，但要由個人主動申請。

喬州 目前有超過200萬人使用白卡，負責流程的機構計畫將在14個月的時間裡逐批處理並通知使用者重新驗證，或稱「重新確定」(redetermination)。使用者將有一個多月的時間提交相關文件。

此程序將由喬州公共服務廳(DHS)通過其家庭和兒童服務部門(DFCS)管理。另一個州機構，即社區衛生廳(DCH)，實際上負責監督白卡計畫，但DFCS工作者根據與DCH簽訂的合同進行資格服務工作。因此，重新驗證的文書工作和電郵將來自DHS和DFCS。

官員們鼓勵每個白卡使用者上網登入其Gateway帳戶，更新聯繫資訊，避免因地址、電話或電子郵件錯誤而使資訊遭遺漏。

無法上網者，可致電：(877)423-4746聯繫DHS/DFCS；聽力障礙、聾盲或說話困難者可撥打711。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，重新驗證流程開始時，使用者會收到一封信件或電郵，或者兩者都收到。申請人可能須提交文件，包括與其收入相關文件。若無收入者，也須提交無收入證明。

如果使用者被告知不再具有白卡資格，也將有機會上訴。

針對此重新驗證過程，喬州建立了一個專門網頁：https://staycovered.ga.gov；民眾也可親自到訪各郡的DFCS辦公室：https://dfcs.georgia.gov/locations。但DFCS表示，若要親臨現場詢問案件或問題，請先致電預約。

如果白卡使用者失去資格，他們有可能以ACA的方式免費或以低成本獲得健康保險。ACA計畫僅適用於收入超過聯邦貧困線的人，例如個人每年收入至少需要1萬4580元，四口之家每年收入至少需要3萬元。

關於ACA的保險詳情可查看：Healthcare.gov；或致電：(800)318-2596；聽力障礙可撥打：(855)889-4325。