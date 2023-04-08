標普：華美銀行財務表現高居榜首　2022年資產逾百億績優表現 超越美國銀行和大通銀行

位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

知名美國金融數據分析和研究平台標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)日前發表一份對2022年美國大型上市銀行財務業績的分析報告，華美銀行憑藉強勁的發展和盈利能力，在103家資產過百億的銀行評選中高居榜首， 使美國銀行(排名99位)、 大通銀行(排名101位)等四大行相形遜色。

標普全球市場財智使用日曆年數據以及GAAP數據，基於三個主要類別、七項財務指標對入圍 銀行進行評分和排名。其中，財務增長的權重為35%，盈利能力權重為35%，安全和穩健性權重為30%。財務指標包括2022年的撥備前每股收益變化(Pre-provision EPS change)、五年平均營運收益變化、2022年的平均有形普通股報酬率(Return on Average Tangible Common Equity)、2022年的營運效率(Efficiency Ratio)、2022年的資金成本(Cost of Funds)、2022年12月31日的槓桿比率(Leverage Ratio)以及五年平均呆帳消除比率(NCOs / Average Loans)。

華美銀行在2022年榜單中的排名較上年躍升了10位，並有五項指標明顯優於行業中位數。其中，凈利差(Net Interest Margin)從2021年的2.72%飆升至2022年的3.45%。

標普指出，與2021年相比，表現出色的銀行要想在2022年的排名中與同行拉開差距需要克服更大的挑戰。利率 上升提高了大多數銀行的凈利差，也推動了凈利息收入的增長，進而轉化為更高的收益和收入增長率，以及較強的盈利能力。所有排名指標的中位數在2022年都有所改善，但呆帳消除比率基本保持不變。因此，相對於2021年，此次排名靠前銀行的得分有明顯收縮。

華美銀行提供全方位商業和個人銀行服務，瞭解更多優惠詳情，可蒞臨華美銀行在亞特蘭大 三分行，地址：3490 Shallowford Rd, #100, Atlanta, GA 30341，電話：770-455-1772；2727 Paces Ferry Rd SE, #150, Atlanta, GA 30339，電話：770-432-1000；2540 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：678-417-7572。華美銀行以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。