老闆必知：企業運用AI人工智慧論壇

美東南玉山協會即將於4月14日(週五)上午11時到下午1時30分，在Buckhead的Morgan Stanley 大樓舉辦2023年科技論壇，主題為「翻轉企業─AI 人工智慧 科技的運用與採納」 。

美東南玉山科技學會今年舉辦睽違已久的科技論壇，邀請重磅級領域專家與研究學者共同分享其專業經驗與前沿研究，共同探討AI新科技如何引領與重塑未來的市場互動與相應的商業發展。

論壇型式為演講加上問與答，演講後會讓大家能與講者、其他與會者們互動，論壇演講約為兩小時，並開放會議室供大家交流到下午4時。玉山將預備餐點予當天蒞臨現場的與會嘉賓。

歡迎參加者報名繳費：https://ai_seminar_MJ.eventbrite.com，若當日不克現場參與可報名線上觀看直播：https://ai_seminar_MJ_online.eventbrite.com。論壇地點：Morgan Stanley, 20F Terminus 100, Buckhead. (3280 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305)。有任何建議與詢問可洽：[email protected]。