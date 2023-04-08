我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

中國掌握了解新冠起源關鍵？中疾控將開記者會回應

老闆必知：企業運用AI人工智慧論壇

亞特蘭大訊

美東南玉山協會即將於4月14日(週五)上午11時到下午1時30分，在Buckhead的Morgan Stanley大樓舉辦2023年科技論壇，主題為「翻轉企業─AI 人工智慧科技的運用與採納」 。

美東南玉山科技學會今年舉辦睽違已久的科技論壇，邀請重磅級領域專家與研究學者共同分享其專業經驗與前沿研究，共同探討AI新科技如何引領與重塑未來的市場互動與相應的商業發展。

論壇型式為演講加上問與答，演講後會讓大家能與講者、其他與會者們互動，論壇演講約為兩小時，並開放會議室供大家交流到下午4時。玉山將預備餐點予當天蒞臨現場的與會嘉賓。

歡迎參加者報名繳費：https://ai_seminar_MJ.eventbrite.com，若當日不克現場參與可報名線上觀看直播：https://ai_seminar_MJ_online.eventbrite.com。論壇地點：Morgan Stanley, 20F Terminus 100, Buckhead. (3280 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305)。有任何建議與詢問可洽：[email protected]

Morgan Stanley AI 人工智慧

上一則

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

下一則

簡單四步驟 全家安享愉快旅遊

延伸閱讀

直播翻車…央視搭海巡艦欲外宣 反遭台海巡新竹艦監控

直播翻車…央視搭海巡艦欲外宣 反遭台海巡新竹艦監控
帳務問題曝光 AI開發商股價暴跌

帳務問題曝光 AI開發商股價暴跌
史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活

史丹福研究：4大發現 人工智慧已改變人類生活
亞城看板╱玉山科技14日談人工智慧

亞城看板╱玉山科技14日談人工智慧
史大研究：人工智慧改變了世界

史大研究：人工智慧改變了世界
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09

1年內害孫子淹死、孫女熱死 佛州祖母被女兒要求判入監

2023-04-02 22:23

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴