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2月份辭職率 喬州全美第2高

【亞特蘭大訊】
全美2023年2月辭職率排名
全美2023年2月辭職率排名

根據個人理財網站WalletHub最新的就業市場研究，喬治亞州辭職率在全美50個州及華盛頓特區中排名第二高。喬州2023年2月份有3.4%的辭職率，僅次於肯塔基州的3.6% 。

上個月辭職率位居第三位的州有四個：蒙大拿州、南卡羅來納州，田納西州以及路易斯安那州，辭職率均為3.3%。而辭職率最低的麻州僅有1.5%，新澤西、紐約以及華盛頓特區也均在2%以下。

從最近12個月的辭職率排名來看，喬州仍然是位居第二。第一名是阿拉斯加州，有4.24%辭職率。喬州為3.83%。蒙大拿州、懷俄明州以及肯塔基州位居第三至第五。辭職率最低的為紐約州，為1.8%，其次是華盛頓特區以及麻州，均不到2.1%。

該研究機構表示，全美每個月都有上百萬人辭職。即便是在通膨嚴重的時候，人們仍然有多種原因而辭職。

此次研究表明，更換工作以及想換一個不受疫情影響的工作是離職的主要原因。專家表示，工作量，晉升機會以及雇主的領導力等，都是員工衡量工作是否合適的重要因素。疫情也給了很多員工一個重新審視自己工作的契機。他們會重新考慮工作是否和自己所追求的家庭和生活理念相同。

對於辭職率高居不下可能會產生的社會影響，部分專家表示不需要擔心太多，因為大多數員工一定會重返工作崗位，因為他們需要養活口。不排除有一些人會選擇工作時間和地點更靈活的職位。專家指出，這個現象展現了就業市場的競爭力，雇主如果能夠提供靈活的就業方式，公司職位會更有吸引力，更受青睞。

完整排名可查看：https://tinyurl.com/2p8vnsbv。(楊欣欣)

喬州 就業 麻州

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