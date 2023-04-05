北卡蔻可將成首位繞月飛行女太空人

來自北卡的蔻可(Christina Koch)將成為史上第一位繞月飛行的女性太空人。(NASA官網)

美國國家航空暨太空總署(NASA )3日宣布, 阿提米斯二號(Artemis II)將於2024年出發繞月飛行。這是阿提米斯計畫首次載人任務，來自北卡 的蔻可(Christina Koch)是四名組員之一，她也將因此成為史上第一位繞月飛行的女性太空人 。

根據NASA官網，蔻可在北卡傑克森威爾(Jacksonville)長大，自杜倫(Durham)的北卡數理高中(NCSSM)畢業後，在北卡州立大學(NC State)獲得電子工程和物理學士、電子工程碩士，並獲該校榮譽博士學位。她於2013年被選為NASA宇航員，曾在國際太空站(ISS)擔任飛行工程師，參與了第59、60和61次遠征。她曾締造歷史，在太空中待了328天，創下女性單次太空飛行時間最長記錄，並完成了第一次全女性太空漫步(all-female spacewalks)。

NASA透過阿提米斯任務，使用創新技術，更深度探索月球表面。他們與商業和國際夥伴合作，計畫在月球上建立長期科學基地，再利用從月球和月球周圍學到的知識，將太空人送往火星。