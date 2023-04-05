清明節文化日 洛麗中校、華語文中心登場

洛麗中文學校進行畫蛋、拔河、放風箏、做潤餅等民俗活動。(洛麗中文學校提供)

北卡洛麗中文學校(RCLS)和洛麗台灣華語文學習中心(TCML-Raleigh)日前舉辦清明節文化日，除了學習節日風俗，還進行實作活動，讓在美國長大的學生們實際體驗節日傳統文化。

兩校教師先於3月接受僑委會文化種子教師陳玫娟的培訓，學習寒食節和清明節的由來與習俗，如禁火、吃潤餅、草仔粿、清明粿等節令食物、掃墓、春遊踏青、植樹、盪鞦韆、拔河、鬥雞、贈畫蛋等傳統民俗活動。

其後，各班教師向學生介紹清明節慎終追遠的文化意義和習俗，並依照年齡和中文程度，分別舉行畫彩蛋、拔河、放風箏、製作台式潤餅等民俗活動。許多學生首次接觸清明節活動，格外興奮。

台灣華語文學習中心的學生包完潤餅後，將自己的人生經驗融入品嘗體驗中。

來自菲律賓的莊麗仁(Ellen Asper)想起媽媽做的菲律賓春捲lumpia，外型很像，但做法不同，也和節日風俗無關。盧志強(Jonathan Ruebke)的母親喜歡嘗試各國料理，曾經依照食譜 做過潤餅。鄺炎華(Michael Kwong)也想起母親用越南 春捲皮做過類似食物，但非為清明節而做。有些學生覺得潤餅像墨西哥 捲餅burrito。大家覺得潤餅既好吃又帶著節日色彩，特具風味。