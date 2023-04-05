我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

清明節文化日 洛麗中校、華語文中心登場

記者王明心╱北卡羅來納州報導
洛麗中文學校進行畫蛋、拔河、放風箏、做潤餅等民俗活動。(洛麗中文學校提供)
洛麗中文學校進行畫蛋、拔河、放風箏、做潤餅等民俗活動。(洛麗中文學校提供)

北卡洛麗中文學校(RCLS)和洛麗台灣華語文學習中心(TCML-Raleigh)日前舉辦清明節文化日，除了學習節日風俗，還進行實作活動，讓在美國長大的學生們實際體驗節日傳統文化。

兩校教師先於3月接受僑委會文化種子教師陳玫娟的培訓，學習寒食節和清明節的由來與習俗，如禁火、吃潤餅、草仔粿、清明粿等節令食物、掃墓、春遊踏青、植樹、盪鞦韆、拔河、鬥雞、贈畫蛋等傳統民俗活動。

其後，各班教師向學生介紹清明節慎終追遠的文化意義和習俗，並依照年齡和中文程度，分別舉行畫彩蛋、拔河、放風箏、製作台式潤餅等民俗活動。許多學生首次接觸清明節活動，格外興奮。

台灣華語文學習中心的學生包完潤餅後，將自己的人生經驗融入品嘗體驗中。

來自菲律賓的莊麗仁(Ellen Asper)想起媽媽做的菲律賓春捲lumpia，外型很像，但做法不同，也和節日風俗無關。盧志強(Jonathan Ruebke)的母親喜歡嘗試各國料理，曾經依照食譜做過潤餅。鄺炎華(Michael Kwong)也想起母親用越南春捲皮做過類似食物，但非為清明節而做。有些學生覺得潤餅像墨西哥捲餅burrito。大家覺得潤餅既好吃又帶著節日色彩，特具風味。

RCLS校長和TCML負責人陳翰儀感謝所有老師、幹部、和志工家長們的全力支持和配合，讓參加文化日課程和活動的學生們在華語文學習之外，又能得到民俗文化知識和技能薰陶，對整體華語文的學習和台灣節日文化有更深刻的認識。

洛麗台灣華語文學習中心的學生在負責人陳翰儀(著藍衣者)的教導下，製作並開心享用潤...
洛麗台灣華語文學習中心的學生在負責人陳翰儀(著藍衣者)的教導下，製作並開心享用潤餅。(記者王明心╱攝影)
陳玫娟(左)協助老師學習清明節文化傳統和包潤餅。(記者王明心╱攝影)
陳玫娟(左)協助老師學習清明節文化傳統和包潤餅。(記者王明心╱攝影)

越南 食譜 墨西哥

上一則

前馬州涉貪高官麥格拉 被捕過程中槍身亡

下一則

新州男槍殺前女友判終身監禁 證據有問題 裁決重審

延伸閱讀

清明吃潤餅 營養師建議「用這個」取代花生糖粉

清明吃潤餅 營養師建議「用這個」取代花生糖粉
疫後清明節 洛縣墓園湧現掃墓人潮

疫後清明節 洛縣墓園湧現掃墓人潮
通膨加劇 掃墓鮮花價格不變、花束縮水

通膨加劇 掃墓鮮花價格不變、花束縮水
追思畫家孫林 法拉盛展出開幕

追思畫家孫林 法拉盛展出開幕
疫情全面解禁後第一個清明節 洛縣墓園車水馬龍

疫情全面解禁後第一個清明節 洛縣墓園車水馬龍
Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory特別舉行「清明思親春祭2023」及大優惠

Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory特別舉行「清明思親春祭2023」及大優惠

熱門新聞

遇害的2歲男童泰倫．莫斯利。(美聯社)

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

2023-04-01 20:51
德布斯的寵物狗納米日前在27小時內產下21隻小狗。（德布斯提供）

維州大丹狗 27小時產21崽 逼近世界紀錄

2023-03-30 02:12
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
德州公共安全停日前在一輛舊卡車內，發現58位非法移民。（德州公共安全廳）

非法移民偷渡 驚見58人塞在一輛卡車內

2023-04-02 16:39

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人