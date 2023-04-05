給阿媽的一封信 北卡大迴響熱烈

由上千名學生完成的集體記憶。(記者王明心╱攝影)

曾得過數個大獎的台灣電影 「給阿媽的一封信」，日前在教堂山北卡大學(UNC at Chapel Hill)放映，導演 陳慧齡也出席分享拍攝心得。影片記錄學生追尋祖輩記憶，也讓觀眾體認台灣曾走過的血淚歲月。

放映會由北卡大學教授蕭麗玲主持。該片曾得法國藍波(Les Rimbaud du Cinéma)影展 最佳紀錄片和最佳電影配樂、法國SMR 13獨立電影展最佳紀錄片、最佳電影配樂、最佳攝影、台灣國際女性影展金獎，也曾入圍金馬獎最佳紀錄片。

陳慧齡畢業自師大美術系和師大美術研究所西畫創作組，擔任美術老師後，進入法國Université de Provence Aix-Marseille 電影系，獲學士暨紀錄片研究所碩士學位。

她回憶在法國留學時，受到一個諾曼第家族故事的啟發，想起台灣歷史的記憶斷層問題以及由此引發的認同困境，決心把上一輩在228時期走過的歲月，拍成紀錄片，讓後代能對逐漸遺忘的歷史有更深了解。

她讓學生回家訪談祖父母，追憶228往事，寫成一篇加入自己觀點的作文，再轉化為一幅肖像畫、一部短片或是一首歌曲。因著敘述者背景的不同，影片融匯本省人、外省人、客家人、原住民的記憶和感受。

該片花費十年才完成，她解釋從社群網站貼文、登報徵求台灣年輕人以家族故事為題材進行創作，到發起島嶼集體記憶計畫、邀約身邊教職朋友合作課程、其後更多教師參與等，整個過程非常耗時。

拍攝此片苦樂參半。她說獨立製片常面臨經費不足的挑戰。長輩們一一凋零，許多人還沒看到影片就去世。聽到朋友分享的專輯「台灣狂想曲」，大為驚艷，上網查找瑞士作曲家Fabian Müller，向素不相識的他請求合作，竟蒙應允，而作品果然大受肯定，更獲得國際電影配樂獎。

她說，即使紀錄片拍攝結束，老師們仍繼續開發島嶼記憶課程，至今已有200多間學校參與。不僅如此，一些參與學生受到啟發，繼續走著追憶之路。她如數家珍的說何思瑩在瀋陽拍攝，製作完兩部紀錄片；許志漢成為導演，製作一系列家傳菜故事短片；張旖容完成家族故事傳記書寫，即將出版；邱俐綾完成客家歌曲創作「艾納香專輯」；高璽媛與弟弟在音樂會上演奏春之佐保姬等。